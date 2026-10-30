Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da haftanın final bölümüyle birlikte eleme heyecanı yaşandı. Bir hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen gelinler, haftalık puan sıralamasında üst sıralarda yer alabilmek için mücadele etti. Günün birincisinin ve 10 altın bileziğin sahibinin belli olmasının ardından gözler, yarışmaya veda edecek isimlere çevrildi. Peki, Gelinim Mutfakta’da bu hafta kim elendi? 30 Ekim Cuma günü yarışmaya kimler veda etti?

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 30 Ekim 2026 yarışmaya veda eden isim belli oldu! Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının 30 Ekim Cuma günü haftanın finalinde 10 altın bileziğin sahibi ve elenen isimler belli oldu. Haftanın finalinde günün birincisi Öykü oldu. Haftalık genel sıralamada 78 puana ulaşan Tuğba, 10 altın bileziğinin sahibi oldu. Haftalık puan sıralamasında rakiplerinin gerisinde kalan Ayten ve Beyza yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA’DA 30 EKİM HAFTANIN ELENEN İSİMLERİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da haftanın finalinde açıklanan toplam puanların ardından yarışmaya veda eden isimler belli oldu. Beş gün boyunca rakipleriyle mücadele eden gelinler arasından iki isim, haftalık puan sıralamasında son sırada yer alarak yarışmaya devam edemedi. Haftanın finalinde alınan karar, stüdyoda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

GELİNİM MUTFAKTA’DA BU HAFTA AYTEN VE BEYZA ELENDİ!

Gelinim Mutfakta’da 30 Ekim Cuma günü haftanın finalinde yarışmaya veda eden isimler Ayten ve Beyza oldu. Haftalık puan mücadelesinin ardından alınan eleme kararıyla birlikte Ayten ve Beyza’nın yarışmadaki yolculuğu sona erdi. Böylece haftanın finali iki ismin vedasıyla tamamlanırken stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA’DA HAFTANIN ELEME PUANLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Haftanın beş günlük mücadelesinde gelinlerin aldığı puanlar, yarışmaya veda edecek isimleri belirledi. Ayten ve Beyza, haftalık puan sıralamasında rakiplerinin gerisinde kalarak yarışmaya veda etti. Böylece Gelinim Mutfakta’da yeni hafta öncesinde yarışmacı kadrosunda da değişiklik yaşandı.

Gelinim Mutfakta’da 30 Ekim Cuma günü yayınlanan haftanın final bölümü, yarışmacılar açısından oldukça hareketli anlara sahne oldu. Günün birincisi Öykü olurken haftanın genel sıralamasında 78 puana ulaşan Tuğba, 10 altın bileziğin sahibi olarak büyük sevinç yaşadı.

Ancak haftanın sonunda alınan eleme kararı, yarışmanın sevilen isimlerinden Ayten ve Beyza için yolun sonu oldu. İki yarışmacının vedasıyla birlikte Gelinim Mutfakta’da yeni bir dönem başlarken gözler önümüzdeki haftanın mücadelesine çevrildi. Bakalım yeni haftada mutfağa hangi yarışmacılar damga vuracak, altın bilezik mücadelesinde dengeler nasıl değişecek.