Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde heyecan doruğa çıktı. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada gelinler, son kez mutfağa girerek kayınvalidelerden yüksek puan almak için mücadele etti. Haftanın son gününe 62 puanla lider giren Tuğba'yı Yeşim, Cemile ve Sevim takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta 13 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı, 10 altın bileziğin sahibi hangi gelin oldu?

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 13 Kasım 2026 puan durumu belli oldu! Gelinim Mutfakta yarışmasının 13 Kasım haftanın finalinde Yeşim günün birincisi olarak çeyrek altını kazanırken, Cemile'ye verilen uzaklaştırma cezası nedeniyle bu hafta eleme yapılmadı. Haftanın son gününe Tuğba 62 puanla lider girdi. 13 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümde Yeşim günün birincisi seçilerek çeyrek altını kazandı. Yeşim ve Cemile arasında çıkan kavga sonrasında Cemile'ye iki hafta uzaklaştırma cezası verildi. Cemile'nin aldığı uzaklaştırma kararı nedeniyle bu hafta yarışmada hiçbir gelin elenmedi.

GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 13 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümünde günün birincisi Yeşim oldu. Haftanın finalinde rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Yeşim, kayınvalidelerden aldığı puanların ardından günün en başarılı gelini seçildi. Böylece 13 Kasım Cuma gününün çeyrek altınını kazanmayı başardı.

Haftanın son gününde çeyrek altın için yarışan Tuğba, Cemile ve Sevim de mutfaktaki performanslarıyla puan toplamak için mücadele etti. Yeşim'in günün birincisi olmasıyla birlikte gözler, haftalık toplam puanlara ve 10 altın bileziğin sahibinin kim olacağına çevrildi.

GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

13 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanını alan Yeşim, çeyrek altının sahibi oldu. Haftanın finalinde rakiplerini geride bırakan Yeşim, günün birinciliğini elde ederek altın ödülünü kazandı. Böylece yarışmada gözler haftanın toplam puanlarına ve 10 altın bileziğin sahibine çevrildi.

GELİNİM MUTFAKTA'DA YEŞİM VE CEMİLE ARASINDAKİ GERGİNLİK SONUÇLARI DEĞİŞTİRDİ

Gelinim Mutfakta'da Yeşim ve Cemile arasında yaşanan tartışma, yarışmanın gündemine damga vurdu. İki yarışmacı arasında çıkan kavganın ardından Cemile'ye iki hafta uzaklaştırma cezası verildi. Yaşanan gelişme, haftanın finaline de yansıdı.

Cemile'nin aldığı uzaklaştırma kararı nedeniyle bu hafta yarışmada eleme yapılmadı. Böylece haftanın finalinde bir yarışmacının programa veda etmesi beklenirken alınan kararla hiçbir gelin elenmedi. Yarışmadaki gerilimin ardından gözler, Cemile'nin ne zaman yeniden mutfağa döneceğine ve Yeşim'le arasındaki anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağına çevrildi.