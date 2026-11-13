Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 13 Kasım 2026 puan durumu belli oldu!

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İstanbul
Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde heyecan doruğa çıktı. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada gelinler, son kez mutfağa girerek kayınvalidelerden yüksek puan almak için mücadele etti. Haftanın son gününe 62 puanla lider giren Tuğba'yı Yeşim, Cemile ve Sevim takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta 13 Kasım günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim kazandı, 10 altın bileziğin sahibi hangi gelin oldu?
Gelinim Mutfakta'nın 13 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümünde günün birincisi Yeşim oldu. Haftanın finalinde rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Yeşim, kayınvalidelerden aldığı puanların ardından günün en başarılı gelini seçildi. Böylece 13 Kasım Cuma gününün çeyrek altınını kazanmayı başardı.
Haftanın son gününde çeyrek altın için yarışan Tuğba, Cemile ve Sevim de mutfaktaki performanslarıyla puan toplamak için mücadele etti. Yeşim'in günün birincisi olmasıyla birlikte gözler, haftalık toplam puanlara ve 10 altın bileziğin sahibinin kim olacağına çevrildi.
13 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta'da günün en yüksek puanını alan Yeşim, çeyrek altının sahibi oldu. Haftanın finalinde rakiplerini geride bırakan Yeşim, günün birinciliğini elde ederek altın ödülünü kazandı. Böylece yarışmada gözler haftanın toplam puanlarına ve 10 altın bileziğin sahibine çevrildi.
Gelinim Mutfakta'da Yeşim ve Cemile arasında yaşanan tartışma, yarışmanın gündemine damga vurdu. İki yarışmacı arasında çıkan kavganın ardından Cemile'ye iki hafta uzaklaştırma cezası verildi. Yaşanan gelişme, haftanın finaline de yansıdı.
Cemile'nin aldığı uzaklaştırma kararı nedeniyle bu hafta yarışmada eleme yapılmadı. Böylece haftanın finalinde bir yarışmacının programa veda etmesi beklenirken alınan kararla hiçbir gelin elenmedi. Yarışmadaki gerilimin ardından gözler, Cemile'nin ne zaman yeniden mutfağa döneceğine ve Yeşim'le arasındaki anlaşmazlığın nasıl sonuçlanacağına çevrildi.