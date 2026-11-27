Aslı Hünel'in sunumu ile ekranlara gelen programda bugün bir gelin altın bilezikleri kazandı, bir gelin ise çeyrek altının sahibi oldu. Puanlama sonucunda ise Ceren veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA SEVGİ NEDEN AYRILDI, NE OLDU?

Bugün programda duygusal anlar yaşandı. Ceren en düşük puanı alarak veda ederken Sevgi, bir süre ara istedi. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tedavi olması gerektiğini söyleyen Sevgi, bir süre yarışmada yer almayacak.

GELİNİM MUTFAKTA SEVGİ DİSKALİFİYE Mİ OLDU, NEDEN YOK?

Bugün yayınlanan bölümde Sevgi, yarışmadan bir süre ayrılmak istediğini söyledi. Genç ve güzel gelin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir süre tedavi olması gerektiğini söyleyerek Aslı Hünel'den izin istedi. Endoskopi sonuçlarının çıkmasının ardından tedavisine başlanması gerektiğini öğrendi.

GELİNİM MUTFAKTA SEVGİ'NİN NEYİ VAR, HASTALIĞI NEDİR?

Samimi tavırları ile sevilen Sevgi, final gününde yaptığı açıklama ile yürekleri yaktı. Endoskopi sonucunu öğrenen Sevgi, bir süre tedavi olmak için müsade istedi. Sağlık sorununun özel olduğunu belirten Sevgi, gözyaşları içerisinde veda etti.