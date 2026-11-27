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İstanbul
Ekranların sevilen programında duygusal anlar yaşandı. Ceren haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda ederken haftanın puan durumu da belli oldu.
Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim Ceren oldu. Haftaya heyecanla başlayan Ceren, haftanın en düşük puanını alarak veda etti. Veda ettiğini duyan gözyaşlarına hakim olamadı. 60 puan alarak haftanın elenen ismi oldu.
Bugün ekranlara gelen yeni bölümde bir gelin yarışmaya veda etti. 60 puan alarak yarışmaya veda eden isim Ceren oldu. Ceren'in duygularına hakim olamadığı anlar ise stüdyoda duygusal anlara neden oldu.
27 Kasım Cuma günün puan durumuna göre Yeşim 22, Tuğba 15, Sevgi 9 ve Ceren 7 puan aldı. Kayınvalidelerin puanlaması sonucunda bir gelin çeyrek altını kazandı.
Haftanın puan durumu belli oldu.
Tuğba: 73
Yeşim: 72
Sevgi: 66
Ceren: 60