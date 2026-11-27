Ekranların sevilen programında duygusal anlar yaşandı. Ceren haftanın en düşük puanını alarak yarışmaya veda ederken haftanın puan durumu da belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ BU HAFTA 27 KASIM?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim Ceren oldu. Haftaya heyecanla başlayan Ceren, haftanın en düşük puanını alarak veda etti. Veda ettiğini duyan gözyaşlarına hakim olamadı. 60 puan alarak haftanın elenen ismi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM GİTTİ 27 KASIM?

Bugün ekranlara gelen yeni bölümde bir gelin yarışmaya veda etti. 60 puan alarak yarışmaya veda eden isim Ceren oldu. Ceren'in duygularına hakim olamadığı anlar ise stüdyoda duygusal anlara neden oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU

27 Kasım Cuma günün puan durumuna göre Yeşim 22, Tuğba 15, Sevgi 9 ve Ceren 7 puan aldı. Kayınvalidelerin puanlaması sonucunda bir gelin çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTANIN PUAN DURUMU

Haftanın puan durumu belli oldu.

Tuğba: 73

Yeşim: 72

Sevgi: 66

Ceren: 60