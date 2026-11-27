Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta'da bu hafta bir gelin 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta boyunca en yüksek puanı toplayan isim altın bilezikleri kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Aslı Hünel'in sunumu ile ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da altın bileziklerin sahibi olan isim Tuğba oldu. Haftanın en yüksek puanını alarak bilezikleri kazanmaya hak kazanan gelin Tuğba 73 puan ile haftayı tamamladı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI 27 KASIM?

73 puan ile altın bilezikleri kazanan Tuğba oldu. Rakibine 1 puan fark atarak ilk sıraya yerleşen Tuğba altın bilezikleri kazandı. Altın bilezikleri kazanan gelin, Beyhan Hanım'a "Savaş boyalarımı hazırlıyorum artık." sözleri ile cevap verdi.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BU HAFTANIN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda bu haftanın en yüksek puanını alarak birinci olan gelin belli oldu. Kayınvalidelerin puanlaması sonucunda Tuğba, altın bilezikleri kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM ÇEYREK ALTINI ALDI?

27 Kasım Cuma günü yayınlanan bölümde en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Yeşim oldu. Bugünün puan durumuna göre en yüksek puanın sahibi olan Yeşim, çeyrek altını aldı.