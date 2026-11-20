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İstanbul
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bu hafta bir isim en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi oldu. En yüksek puanı alan bilezikleri kazanırken, en düşük puanı alan eleniyor.
20 Kasım Cuma günü yayınlanan yeni bölümde bir gelin 10 altın bileziğin sahibi oldu. Tavuk mantarlı şiş kebap yapan gelinlerin tabakları kayınvalideler tarafından tadıldı ve puanlandı.
Bu haftanın en yüksek puanını toplayarak altın bileziklerin sahibi olan gelin ise belli oldu. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin Yeşim oldu. En yakın rakibine 5 puan fark attı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan programda heyecan kaldığı yerden devam ederken bugün tavuk mantarlı şiş kebap yapıldı. Gelinler en güzel tabağı yapmaya çalışırken, kayınvalideler gelinlerinin tabaklarını aradı. Gün sonunda ise puanlama sona erdi. Bu haftanın birincisi olan isim Yeşim oldu.
Aslı Hünel'in sunumu ile ekranlara gelen programda bu haftanın final gününde heyecan devam etti. Tüm hafta yarışan gelinler arasında bir isim en yüksek puana sahip olarak 10 altın bilezik kazandı. Yeşim, haftanın kazananı oldu.
Yeşim: 79
Tuğba: 74