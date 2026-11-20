Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bu hafta bir isim en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi oldu. En yüksek puanı alan bilezikleri kazanırken, en düşük puanı alan eleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

20 Kasım Cuma günü yayınlanan yeni bölümde bir gelin 10 altın bileziğin sahibi oldu. Tavuk mantarlı şiş kebap yapan gelinlerin tabakları kayınvalideler tarafından tadıldı ve puanlandı.

Bu haftanın en yüksek puanını toplayarak altın bileziklerin sahibi olan gelin ise belli oldu. Hafta boyunca en yüksek puanı alan gelin Yeşim oldu. En yakın rakibine 5 puan fark attı.

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU 20 KASIM CUMA?

Kanal D ekranlarında yayınlanan programda heyecan kaldığı yerden devam ederken bugün tavuk mantarlı şiş kebap yapıldı. Gelinler en güzel tabağı yapmaya çalışırken, kayınvalideler gelinlerinin tabaklarını aradı. Gün sonunda ise puanlama sona erdi. Bu haftanın birincisi olan isim Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KAZANAN GELİN

Aslı Hünel'in sunumu ile ekranlara gelen programda bu haftanın final gününde heyecan devam etti. Tüm hafta yarışan gelinler arasında bir isim en yüksek puana sahip olarak 10 altın bilezik kazandı. Yeşim, haftanın kazananı oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİ PUAN DURUMU 20 KASIM

Yeşim: 79

Tuğba: 74