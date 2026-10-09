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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 16:19

Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? 9 Ekim 2026 çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta’da haftanın final heyecanı yaşandı. 9 Ekim Cuma günü ekrana gelen bölümde gelinler, haftanın son gününde birinci olmak için mücadele etti. Peki, Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu? İşte günün puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? 9 Ekim 2026 çeyrek altını kim kazandı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 16:19

Kanal D’nin sevilen yarışması ’da haftanın finali gerçekleşti. Gelinler, günün yemeğini en yüksek puanla tamamlamak ve çeyrek altının sahibi olmak için yarıştı. Kayınvalideler ve sunucu ’in verdiği puanların ardından günün birincisi merak konusu oldu. Peki, 9 Ekim Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? 9 Ekim 2026 çeyrek altını kim kazandı?

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının 9 Ekim Cuma günkü haftanın finalinde çeyrek altını ve haftalık Ajda bileziklerini kazanan isimler belirlendi.
Kayınvalideler ve sunucu Aslı Hünel'den en yüksek puanı alarak günün birincisi olan Beyza, çeyrek altını kazandı.
Haftalık puanların açıklanmasıyla birlikte 10 Ajda bileziğini kazanan gelin Yeşim oldu.
Haftanın finalinde Ajda bileziklerini kazanan kayınvalide Ayten oldu.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA’DA 9 EKİM GÜNÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da 9 Ekim Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Günün yemeği için yarışan gelinler, kayınvalidelerden ve sunucu Aslı Hünel’den en yüksek puanı alabilmek için mücadele etti. Puanların açıklanmasının ardından günün birincisi oldu. Beyza, bu sonuçla günün çeyrek altınını kazandı.

Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? 9 Ekim 2026 çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA’DA HAFTANIN AJDA BİLEZİĞİNİ KAZANAN KAYINVALİDE BELLİ OLDU

Gelinim Mutfakta’da haftanın finalinde heyecan doruğa çıktı. Haftalık puanların açıklanmasının ardından Ajda bileziklerini kazanan kayınvalide Ayten oldu. Böylece haftanın finalinde büyük ödülün sahibi de belli oldu. 

Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? 9 Ekim 2026 çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA’DA 10 AJDA BİLEZİĞİNİN SAHİBİ BELLİ OLDU!

Gelinim Mutfakta’da 9 Ekim Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Haftalık puanların açıklanmasıyla birlikte 10 Ajda bileziğini kazanan gelin oldu. Haftanın finalinde büyük ödülün sahibi belli olurken yarışmada heyecan dolu anlar yaşandı.

Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? 9 Ekim 2026 çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA’DA 9 EKİM GÜNÜNÜN KAZANANI BELLİ OLDU!

Gelinim Mutfakta’da 9 Ekim 2026 Cuma günü haftanın final heyecanı yaşandı. Gelinler, günün yemeğini en iyi şekilde hazırlayarak yüksek puan almak ve çeyrek altını kazanmak için mücadele etti. Kayınvalidelerin verdiği puanların ardından günün birincisi Beyza oldu. Haftanın finalinde ise 10 Ajda bileziğinin sahibi Yeşim olarak açıklandı.

Gelinim Mutfakta’da bugün kim birinci oldu? 9 Ekim 2026 çeyrek altını kim kazandı?

Yarışmada hem günlük ödül hem de haftalık büyük ödül için yaşanan rekabet, izleyicilerin dikkatini çekti.

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#yeşim
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#Aslı Hünel
#gelinim mutfakta
#ayten
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