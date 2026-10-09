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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 16:28

Gelinim Mutfakta’da bugün kim elendi? 9 Ekim haftanın finalinde veda eden isim kim oldu?

Gelinim Mutfakta’da 9 Ekim 2026 haftanın finalinde eleme heyecanı yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta’da bu hafta kim elendi, yarışmaya hangi isim veda etti? İşte haftanın finalinde yaşanan son gelişmeler...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta’da bugün kim elendi? 9 Ekim haftanın finalinde veda eden isim kim oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 16:28

’da 9 Ekim Cuma günü haftanın finali heyecanı yaşandı. Yarışmacıların haftalık puanlarının açıklanmasının ardından gözler eleme sonucuna çevrildi. Ancak ’nin yaşadığı kaza, yarışmada alınan kararları da etkiledi. Peki, Gelinim Mutfakta’da bu hafta eleme yapıldı mı, 10 Ajda bileziğini kazanan ödülü neden kabul etmedi? İşte haftanın finalinde yaşananlar ve gelecek haftanın ödülüne ilişkin detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta’da bugün kim elendi? 9 Ekim haftanın finalinde veda eden isim kim oldu?

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta'nın 9 Ekim Cuma günkü haftanın finalinde, Cemile'nin kaza geçirmesi ve Yeşim'in ödülü kabul etmemesi nedeniyle eleme yapılmadı.
Cemile'nin yaşadığı kaza ve Yeşim'in 10 Ajda bileziğini kabul etmemesi sebebiyle bu hafta hiçbir yarışmacı elenmedi.
Günün çeyrek altınını Beyza kazanırken, Ajda bileziği ödülü kayınvalide Ayten'e gitti.
Haftanın 10 Ajda bileziğini kazanan Yeşim, Cemile'nin kaza geçirmesi ve sağlık durumunu göz önünde bulundurarak ödülü almayı hak görmediğini belirtti.
Yarışmacıların tamamının yarışmaya devam edeceği programda, gelecek hafta 20 Ajda bileziği için mücadele edilecek.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA’DA BUGÜN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta’da 9 Ekim haftanın finalinde eleme yapılmadı. Cemile’nin yaşadığı kazanın ardından yarışmada bu hafta herhangi bir yarışmacı programa veda etmedi. Böylece gelinler, gelecek hafta da yarışmaya devam edecek. Önümüzdeki hafta ise yarışmacılar 20 Ajda bileziği kazanmak için mücadele edecek.

Gelinim Mutfakta’da bugün kim elendi? 9 Ekim haftanın finalinde veda eden isim kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA’DA YEŞİM BİLEZİKLERİ KABUL ETMEDİ, ELEME YAPILMADI

Gelinim Mutfakta’da haftanın finalinde 10 Ajda bileziğini kazanan Yeşim, Cemile’nin yaşadığı kaza nedeniyle ödülü kabul etmedi. Cemile’nin sağlık durumunu göz önünde bulunduran Yeşim, bilezikleri almayı kendisine hak görmedi. Bu kararın ardından haftanın finalinde eleme yapılmadı ve yarışmacıların tamamı yarışmaya devam etme fırsatı buldu. 

Gelinim Mutfakta’da bugün kim elendi? 9 Ekim haftanın finalinde veda eden isim kim oldu?

Gelecek hafta ise Gelinim Mutfakta’da rekabet daha da artacak. Yarışmacılar, bir sonraki haftada toplam 20 Ajda bileziği için mücadele edecek. 

Gelinim Mutfakta’da bugün kim elendi? 9 Ekim haftanın finalinde veda eden isim kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA’DA GELECEK HAFTA 20 AJDA BİLEZİĞİ İÇİN YARIŞACAKLAR

Gelinim Mutfakta’da 9 Ekim Cuma günü haftanın finalinde ödüller sahiplerini buldu. Günün çeyrek altınını kazanırken, Ajda bileziği ödülünün sahibi kayınvalide Ayten oldu. Haftanın toplam 10 Ajda bileziğini kazanan gelin ise Yeşim olarak açıklandı.

Gelinim Mutfakta’da bugün kim elendi? 9 Ekim haftanın finalinde veda eden isim kim oldu?

Ancak Yeşim, Cemile’nin yaşadığı kaza nedeniyle haftalık bilezik ödülünü kabul etmediğini bildirdi. Cemile’nin başına gelen olayın ardından hakkaniyetin bozulmamasını istediğini belirten Yeşim’in bu kararı üzerine haftanın finalinde eleme yapılmadı. Böylece yarışmacıların tamamı yarışmaya devam edecek.

Gelinim Mutfakta’da bugün kim elendi? 9 Ekim haftanın finalinde veda eden isim kim oldu?

Gelinim Mutfakta’da gelecek hafta ise rekabet daha da artacak. Yarışmacılar, önümüzdeki hafta toplam 20 Ajda bileziği kazanmak için mücadele edecek.

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ETİKETLER
#yeşim
#beyza
#gelinim mutfakta
#Cemile
#Ajda Bileziği
#Medya
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