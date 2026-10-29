Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 29 Ekim Perşembe günü yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Haftanın dördüncü gününde mutfağa giren Cemile, Tuğba, Beyza ve Öykü, kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmak için mücadele ediyor. Yarışmacıların gün sonunda alacağı puanlar, haftalık sıralama açısından da önem taşıyor. Peki, Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte 29 Ekim puan durumu ve günün sonuçlarına ilişkin ayrıntılar.

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HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu? 29 Ekim puan durumu Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının 29 Ekim Perşembe günkü bölümünde gelinler çeyrek altını kazanmak için mücadele ediyor. Haftanın dördüncü gününde Cemile, Tuğba, Beyza ve Öykü kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanmak için yarışıyor. Yarışmacıların gün sonunda alacağı puanlar hem günlük sıralamayı hem de haftalık rekabeti etkiliyor. 29 Ekim tarihli bölümün sonuçları henüz doğrulanmadığı için günün birincisi ve çeyrek altını kazanan yarışmacı hakkında kesin bilgi bulunmuyor.

GELİNİM MUTFAKTA’DA 29 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 29 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi merak ediliyor. Cemile, Tuğba, Beyza ve Öykü, kayınvalidelerden aldıkları puanlarla günün en başarılı gelini olmak için yarışıyor. Yarışmacıların puanları, hem günlük sıralamayı hem de haftanın finali öncesindeki rekabeti etkiliyor.

29 Ekim tarihli bölümün sonuçları henüz doğrulanmış değil. Bu nedenle günün birincisi ve çeyrek altını kazanan yarışmacı hakkında kesin bilgi vermek için puan tablosunun açıklanmasını beklemek gerekiyor. Güncel sonuçlar belli olduğunda Cemile, Tuğba, Beyza ve Öykü’nün puanları da netleşecek.