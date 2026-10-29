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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:35

Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu? 29 Ekim puan durumu

Gelinim Mutfakta’da 29 Ekim Perşembe günü heyecan devam ediyor. Cemile, Tuğba, Beyza ve Öykü’nün çeyrek altın için yarıştığı programda günün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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Editor
 Merve Kaya
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Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu? 29 Ekim puan durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:35

ekranlarında yayınlanan yarışmasında 29 Ekim Perşembe günü yeni bölüm heyecanı yaşanıyor. Haftanın dördüncü gününde mutfağa giren , , ve Öykü, kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmak için mücadele ediyor. Yarışmacıların gün sonunda alacağı puanlar, haftalık sıralama açısından da önem taşıyor. Peki, Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı? İşte 29 Ekim puan durumu ve günün sonuçlarına ilişkin ayrıntılar. 

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu? 29 Ekim puan durumu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının 29 Ekim Perşembe günkü bölümünde gelinler çeyrek altını kazanmak için mücadele ediyor.
Haftanın dördüncü gününde Cemile, Tuğba, Beyza ve Öykü kayınvalidelerden en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanmak için yarışıyor.
Yarışmacıların gün sonunda alacağı puanlar hem günlük sıralamayı hem de haftalık rekabeti etkiliyor.
29 Ekim tarihli bölümün sonuçları henüz doğrulanmadığı için günün birincisi ve çeyrek altını kazanan yarışmacı hakkında kesin bilgi bulunmuyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA’DA 29 EKİM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 29 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümünde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi merak ediliyor. Cemile, Tuğba, Beyza ve Öykü, kayınvalidelerden aldıkları puanlarla günün en başarılı gelini olmak için yarışıyor. Yarışmacıların puanları, hem günlük sıralamayı hem de haftanın finali öncesindeki rekabeti etkiliyor.

29 Ekim tarihli bölümün sonuçları henüz doğrulanmış değil. Bu nedenle günün birincisi ve çeyrek altını kazanan yarışmacı hakkında kesin bilgi vermek için puan tablosunun açıklanmasını beklemek gerekiyor. Güncel sonuçlar belli olduğunda Cemile, Tuğba, Beyza ve Öykü’nün puanları da netleşecek.

Gelinim Mutfakta’da günün birincisi kim oldu? 29 Ekim puan durumu

 

ETİKETLER
#tuğba
#beyza
#kanal d
#gelinim mutfakta
#Cemile
#Medya
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