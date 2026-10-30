Gelinler Sofrada sunucusu kim oldu, ne zaman başlayacak? Gelinler Sofrada sunucusu ve kanalı belli oldu

Now TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Gelinler Sofrada ne zaman başlayacak merakla beklenirken sunucusu da dikkat çekti.

GELİNLER SOFRADA SUNUCUSU KİM OLDU, OLACAK?

"En Hamarat Benim" programının sona ermesinin ardından bir yeni gündüz kuşağı programı yayına eklendi. Pelin Öztekin'in sunacağı Gelinler Sofrada yarışmacında 5 kişi, büyük ödülü kazanmak için elinden geleni yapacak. Bir süredir ekranlardan uzak olan Pelin Öztekin, şimdi sunucu olarak karşımıza çıkıyor.

GELİNLER SOFRADA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

NOW TV ekranlarında başlayacak olan Gelinler Sofrada yarışmasında yarışmacılar hem mutfakta yemek yapacak hem de misafirlerini ağırlayacak. Sadece lezzet değil, hizmet de yarışacak. Her hafta 5 kişi büyük ödül için mücadele edecek. Yayın tarihi için bekleyiş devam ediyor.

PELİN ÖZTEKİN'İN SUNDUĞU GELİNLER SOFRADA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gündüz kuşağı programları arasına yeni eklenen Gelinler Sofrada'nın sunucusu Pelin Öztekin oldu. Yakın zamanda yeni bölümleri ile ekranlara gelmesi beklenen program NOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. 5 kişi her hafta büyük ödül olan 10 altın bilezik için elinden geleni yapacak.

GELİNLER SOFRADA SUNUCUSU PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

4 Temmuz 1987 tarihinde Kocaeli'de doğan isim, İlk ve orta öğrenimini İstanbul'un Fenerbahçe semtindeki Nurettin Teksan Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Fenerbahçe Lisesi'nde tamamladı. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro eğitimi aldı. 2005 yılında Hayat Bilgisi adlı dizide Demet karakterini canlandırdı.