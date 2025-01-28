Genç yayıncı Byali'den gönülleri fetheden hareket: Şehit ve gazi çocuklarına unutulmaz bir gün yaşattı

28 Ocak 2025 12:05 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:05

Sosyal medya fenomeni Byali, şehit ve gazi çocuklarına yönelik düzenlediği helikopter turu ve hayvanat bahçesi ziyaretini içeren etkinlikle onlara unutulmaz bir gün yaşattı. Genç yayıncı, elde edilen tüm gelirleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı.

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden, hem TikTok yayıncısı hem de YouTuber olarak tanınan Byali, diğer içerik üreticilerine örnek olacak bir davranışa imza attı. Şehit ve gazi çocuklarına unutulmaz bir gün yaşatan Byali, bu anlamlı projeyle gönülleri fethetti.

Etkinlik kapsamında, çocuklar ve aileleri İstanbul'un eşsiz manzarasını bir helikopter turuyla havadan izleme şansı buldu. Bununla da sınırlı kalmayan etkinlik, bir hayvanat bahçesi ziyaretiyle devam etti. Çocuklar, maymunlar, yılanlar ve papağanlarla birebir temas kurarak hem eğlendi hem de doğayla iç içe vakit geçirdi.

GELİRLERİNİ MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLAYACAK

Byali, bu özel günle sınırlı kalmayan bir jest daha yaparak etkinliklerden elde edeceği tüm gelirleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağını duyurdu. Byali'nin bu anlamlı hareketi, sosyal medyada büyük bir beğeni toplarken, diğer yayıncı ve YouTuberlara da örnek bir davranış sergiledi. Gerek etkinlik gerekse bağış duyurusu, takipçilerinden ve geniş kitlelerden takdir topladı.