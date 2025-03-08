Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa’nın ölüm nedeni belli oldu

Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ve piyanist eşi Betsy Arakawa geçtiğimiz aylarda evlerinde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma tamamlandı ve Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa’nın ölüm nedenleri açıklandı

Hollywood yıldızı oyuncu Gene Hackman ile piyanist eşi Betsy Arakawa 26 Şubat'ta ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde ölü bulunmuştu. Çiftin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve ünlü çiftin ölüm nedeni de belli oldu.

GENE HACKMAN VE EŞİNİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Betsy Arakawa’nın eve girmek için anahtarlık kullanırken çekilmiş güvenlik kamerası görüntülerine dayanarak, 11 Şubat'ta öldüğü düşünülüyor. Baş adli tabip Dr. Heather Jarrell'e göre Betsy Arakawa, kemirgen idrarı, dışkısı ve tükürüğü yoluyla bulaşan "grip benzeri semptomlarla başlayan ve hızla daha şiddetli bir hastalığa ilerleyen nadir görülen bulaşıcı bir hastalık" olan hantavirüs akciğer sendromundan öldü. Gene Hackman’ın ise kalp pili anormal kalp ritmi kaydettikten bir hafta sonra, 18 Şubat'ta öldüğü düşünülüyor. Dr. Jarrell, ünlü oyuncunun ölüm sonrası BT incelemesinin "kalbi ilgilendiren birden fazla cerrahi prosedür, önceki kalp krizlerine dair kanıtlar ve kronik yüksek tansiyon nedeniyle böbreklerde ciddi değişiklikler de dahil olmak üzere ciddi kalp hastalığı gösterdiğini" söyledi.

ALZHEIMER HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Adli tabip, Gene Hackman’ın Alzheimer hastası olduğunu ve bunun ölümüne "önemli katkıda bulunan bir faktör" olduğunu belirtti. Ayrıca oyuncunun susuz kaldığına dair bir kanıt göstermediğini, ancak midesinde yiyecek de bulamadığını, bunun da yakın zamanda yemek yemediği anlamına geldiğini açıkladı. Dr. Jarrell, Gene Hackman’ın Alzheimer hastalığının ileri evresinde olduğunu belirterek, "Betsy'nin öldüğünün farkında olmamış olması yüksek ihtimal” ifadesini kullandı.

BABASIYLA AYLARDIR GÖRÜŞMÜYORDU

Gene Hackman'in kızlarından Leslie Hackman, çiftin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, babasının yaşına rağmen gayet iyi olduğunu belirterek bu konuda üvey annesi Betsy Arakawa'nın katkısı olduğunu söylemişti. Leslie Hackman, babası Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın harika bir evliliği olduğunu söylerken; "Betsy, ona çok iyi bakıyordu. Ona bu yüzden minnettarım. Onun ölümünden dolayı üzgünüm" demişti. Her ne kadar iyi bir ilişkileri olduğunu ileri sürse de Leslie Hackman, ölümünden önce aylar boyunca babasını hiç aramadığını da saklamamış, "Yakın bir ilişkimiz vardı. Onlarla birkaç aydır konuşmamıştım ama her şey normaldi ve her şey yolundaydı" demişti.