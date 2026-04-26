Gönül Dağı 215. bölüm fragmanı yayınlandı! ASELSAN ve TUSAŞ detayı dikkat çekti

Ekranların uzun soluklu işlerinden biri olan Gönül Dağı dizisi, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birbirinden duygusal sahneleriyle izleyenlerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı, dün akşamki bölümüyle ekranlara damga vurdu. Gedelli’nin kadınları ilk kez yapacakları buluş ile ekranlardaki yerlerini aldılar. Öyle ki 215. Bölüm fragmanı da merak edilerek araştırılmaya başlandı. Son bölümünde dikkatleri üzerine çeken Gönül Dağı, dizisinde ASELSAN ve TUSAŞ detayları dikkat çekti. Peki, Gönül Dağı son bölümde neler oldu? sorusunu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı’nın, 215. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların samimi ve sıcak bulunan dizilerinden biri olan Gönül Dağı, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Gedelli’de beklenmedik bir soğuk havanın meydana gelmesiyle dikkat çeken olaylar ekranlara aktarıldı.

Cumartesi günlerinin sevilerek takip edilen Gönül Dağı, son bölümüyle de oldukça dikkat çekti. Özellikle de son bölümde Gedelli kadınlarının kasaba meydana gelen soğuk hava nedeniyle mahsullerin don yememesi için buluş yapmaya karar verirler. Bu karar onları yeni bölümde bambaşka bir yere götürür.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, dikkat çeken sahneleriyle gündemdeki yerini aldı. Özellikle de son bölümüyle dün akşam ekranlara gelen Gönül Dağı, Gedelli de meydana gelen don olayı kadınların mucitlik yapmasına neden oluyor. Gönül Dağı dizisi ASELSAN ve TUSAŞ’tan davet alacak.

Türk Savunma Sanayii’nin önemli ayaklarından olan ASELSAN ve TUSAŞ, Gönül Dağı’nın 215. bölümünde yer alacak. Türkiye’nin yapmış olduğu savunma alanındaki faaliyetleri cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşturacak. Şimdiden merakla beklenen Gönül Dağı, yeni bölüm fragmanıyla dikkat çekiyor.

Gönül Dağı’nın son bölümünde, Gedelli’de beklenmedik bir soğuk hava meydana gelir. Meydana gelen bu soğuk hava, kasabalıyı oldukça kötü etkiler. Kasabalı, Çiritçi’den yardım ister. Ancak, amcaoğulları, roket çalışması için rapor hazırlamak zorunda kalır. Bu sebeple de kasabalıya yardım edemezler.

Cemile, Selma ve Asuman, kasabalının mahsullerini don vurmaması için bir buluş yapmaya karar verir. Kızlar, ilk buluşlarını yapabilecekler midir? Çetin ve Esra balayına gitmesiyle arabalarının arızalanması kaçınılmaz olur. Arıza ile başlarına ne gelecek merakla takip ediliyor.

Taylan, annesine karşı mesafeli olmasıyla birlikte İpek, kendini affettirecek midir? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, yeni bölümleriyle Cumartesi saat 20.00’da ekranlara gelmeye devam ediyor.