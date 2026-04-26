Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 Selime Albayrak

Taşacak Bu Deniz dizisinin çatışma sahneleri kesilmişti! Senaristlerden imalı paylaşım geldi

Televizyon ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz dizisinin çatışma sahnelerinin kesildiği öğrenilmişti. Geçtiğimiz günlerde yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan fenomen dizide bazı sahnelerin yer almadığı da fark edilmişti. Taşacak Bu Deniz dizisinde kesilen sahnelerin ardından senaristlerden imalı paylaşımlar geldi. Sahnelerin kesilmesinden senaristlerin haberlerinin olmadığı iddia edildi. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 09:43

Geçtiğimiz hafta ülkemizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı yeni bölümü yayınlanmayan Taşacak Bu Deniz dizisi, bu hafta izleyici karşısına çıktı. Her hafta seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümünde bazı sahneler silindi. Son bölüm fragmanında verilen bazı sahnelerin yeni bölümde yer almadığı fark edildi. Kesilen çatışma sahnelerinin ardından senaristlerden imalı paylaşımlar tek tek geldi. Fenomen dizinin senaristlerinin yaptığı kafa karıştıran paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Senaristlerin sahnelerin kesilmesinden haberlerinin olmadığı da iddia edildi. İşte Taşacak Bu Deniz dizisinin senaristlerinin yaptığı paylaşımlar….

HABERİN ÖZETİ

Taşacak Bu Deniz dizisinin çatışma sahneleri kesilmişti! Senaristlerden imalı paylaşım geldi

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünde bazı çatışma sahnelerinin kesilmesi üzerine senaristlerden imalı paylaşımlar geldi.
Geçtiğimiz hafta yaşanan üzücü olaylar nedeniyle yayınlanmayan dizinin yeni bölümünde, fragmanda yer alan bazı sahnelerin olmadığı fark edildi.
Kesilen çatışma sahnelerinin ardından senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'den imalı paylaşımlar geldi.
Senaristlerin paylaşımlarında makas emojilerinin yer alması, sahnelerin kesilmesinden haberlerinin olmadığı iddialarını güçlendirdi.
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN ÇATIŞMA SAHNELERİ KESİLMİŞTİ!

Taşacak Bu Deniz dizisi ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Ekranların reyting rekortmeni fenomen dizisi yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan Taşacak Bu Deniz dizisi, geçtiğimiz hafta ülkemizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı yayınlanmamıştı. Bu olaylardan sonra birçok dizinin yeni bölümü yayından kaldırılmıştı.

15 Nisan öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda oldukça üzücü bir olay yaşanmıştı. İsa Aras Mersinli adlı bir öğrenci, Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Yaşanan üzücü olayda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda korkunç olayda, 6'sı yoğun bakımda olan 13 yaralı olduğu da açıklanmıştı.

Ülkemizi derinden sarsan bu olay sonrası kamuoyu derin bir hüzne boğulmuştu. Olay sonrası çocuklarda olumsuz örnek oluşturabilecek birçok yayından kaldırılmıştı. Bu hafta yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan fenomen dizilerin bazı sahneleri kesildi. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan diziler arasında Taşacak Bu Deniz de vardı. Taşacak Bu Deniz dizisinin çatışma sahnelerinin kesildiği öğrenildi. Fenomen dizi 24 Nisan Cuma 2026 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları sonrası dizilerin yeni bölümleri yayından kaldırıldı. Hatta çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek sahneler de dizilerden çıkarıldı. Bu doğrultuda Taşacak Bu Deniz dizisinde yer alan çatışma sahneleri kesilmişti. Şiddete teşvik eden birçok sahne bir bir yenilendi. Taşacak Bu Deniz dizisinin fragmanında yer alan sahneler yeni bölümünden kaldırılmıştı. Fenomen dizide çatışma sahnesi son dakika revizesiyle kesildi.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SENARİSTLERDEN İMALI PAYLAŞIM GELDİ!

Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Seyircilerin sabırsızlıkla beklediği fenomen dizi, yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının sevilen dizilerinden biri olan Taşacak Bu Deniz, reytinglerdeki başarısıyla da adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan Taşacak Bu Deniz dizisi, bu hafta heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümünde bazı sahneler silindi. Son bölüm fragmanında verilen bazı sahnelerin yeni bölümde yer almadığı fark edildi. Kesilen çatışma sahnelerinin ardından senaristlerden imalı paylaşımlar tek tek geldi.

Taşacak Bu Deniz dizisinin senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’den dikkat çeken imalı bir paylaşım geldi. Fenomen dizinin senaristlerinin yaptığı kafa karıştıran paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Senaristlerin sahnelerin kesilmesinden haberlerinin olmadığı da iddia edildi. Senaristlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda makas emojilerinin yer alması ise kafaları karıştırarak, iddiaları güçlendirdi.

ETİKETLER
#dizi
#senarist
#trt1
#Taşacak Bu Deniz
#Sahne Kesilmesi
#Çatışma Sahneleri
#Dizi Sahneleri
#Senarist Paylaşımları
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.