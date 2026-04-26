Taşacak Bu Deniz dizisinin çatışma sahneleri kesilmişti! Senaristlerden imalı paylaşım geldi

Geçtiğimiz hafta ülkemizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı yeni bölümü yayınlanmayan Taşacak Bu Deniz dizisi, bu hafta izleyici karşısına çıktı. Her hafta seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümünde bazı sahneler silindi. Son bölüm fragmanında verilen bazı sahnelerin yeni bölümde yer almadığı fark edildi. Kesilen çatışma sahnelerinin ardından senaristlerden imalı paylaşımlar tek tek geldi. Fenomen dizinin senaristlerinin yaptığı kafa karıştıran paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Senaristlerin sahnelerin kesilmesinden haberlerinin olmadığı da iddia edildi. İşte Taşacak Bu Deniz dizisinin senaristlerinin yaptığı paylaşımlar….

Taşacak Bu Deniz dizisi TRT1 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Ekranların reyting rekortmeni fenomen dizisi yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alan Taşacak Bu Deniz dizisi, geçtiğimiz hafta ülkemizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı yayınlanmamıştı. Bu olaylardan sonra birçok dizinin yeni bölümü yayından kaldırılmıştı.

15 Nisan öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda oldukça üzücü bir olay yaşanmıştı. İsa Aras Mersinli adlı bir öğrenci, Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Yaşanan üzücü olayda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda korkunç olayda, 6'sı yoğun bakımda olan 13 yaralı olduğu da açıklanmıştı.

Ülkemizi derinden sarsan bu olay sonrası kamuoyu derin bir hüzne boğulmuştu. Olay sonrası çocuklarda olumsuz örnek oluşturabilecek birçok dizi yayından kaldırılmıştı. Bu hafta yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan fenomen dizilerin bazı sahneleri kesildi. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan diziler arasında Taşacak Bu Deniz de vardı. Taşacak Bu Deniz dizisinin çatışma sahnelerinin kesildiği öğrenildi. Fenomen dizi 24 Nisan Cuma 2026 yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları sonrası dizilerin yeni bölümleri yayından kaldırıldı. Hatta çocukları olumsuz yönde etkileyebilecek sahneler de dizilerden çıkarıldı. Bu doğrultuda Taşacak Bu Deniz dizisinde yer alan çatışma sahneleri kesilmişti. Şiddete teşvik eden birçok sahne bir bir yenilendi. Taşacak Bu Deniz dizisinin fragmanında yer alan sahneler yeni bölümünden kaldırılmıştı. Fenomen dizide çatışma sahnesi son dakika revizesiyle kesildi.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SENARİSTLERDEN İMALI PAYLAŞIM GELDİ!

Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Taşacak Bu Deniz dizisi, yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Seyircilerin sabırsızlıkla beklediği fenomen dizi, yeni sezonun en iddialı projeleri arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının sevilen dizilerinden biri olan Taşacak Bu Deniz, reytinglerdeki başarısıyla da adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan Taşacak Bu Deniz dizisi, bu hafta heyecan dolu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran dizinin yeni bölümünde bazı sahneler silindi. Son bölüm fragmanında verilen bazı sahnelerin yeni bölümde yer almadığı fark edildi. Kesilen çatışma sahnelerinin ardından senaristlerden imalı paylaşımlar tek tek geldi.

Taşacak Bu Deniz dizisinin senaristleri Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’den dikkat çeken imalı bir paylaşım geldi. Fenomen dizinin senaristlerinin yaptığı kafa karıştıran paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Senaristlerin sahnelerin kesilmesinden haberlerinin olmadığı da iddia edildi. Senaristlerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda makas emojilerinin yer alması ise kafaları karıştırarak, iddiaları güçlendirdi.