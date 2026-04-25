Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan aşk iddiasında flaş gelişme! Yakışıklı oyuncu kafaları karıştırdı

Taşacak Bu Deniz dizisinde oynadıkları İso ve Fadime rolüyle milyonların kalbinde taht kuran Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan, ekrandaki uyumlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Üst üste yer aldıkları reklam projeleriyle de gündemden düşmeyen ikili, magazin dünyasının en çok konuşulan çifti haline geldi. İkili arasında son dönemde çıkan aşk iddialarına dair Erdem Şanlı'dan gelen cevap ise kafaları iyice karıştırmaya yetti. Peki Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı ile Fadime'si Zeynep Atılgan aşk mı yaşıyor? İşte Şanlı'dan tüm iddialara karşı dikkat çeken açıklama...
Magazin kulislerinin ve sosyal medyanın radarında bulunan Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan arasında çıkan aşk iddiaları her geçen gün daha karmaşık hale geliyor.
Trabzon'da geçen Taşacak Bu Deniz'de olan uyumlarıyla göze çarpan ikili, özel hayatlarında da oldukça merak ediliyor. Erdem Şanlı ise Tv100 objektiflerine yakalanınca, Zeynep Atılgan sorusundan da kurtulamadı. Aşk iddialarına dair soru yağmuruna tutulan yakışıklı oyuncu verdiği cevapla 'ateş olmayan yerden duman çıkmaz' dedirtti.
TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'de oyunculuk performanslarıyla her geçen gün hayran kitlesini genişleten Erdem Şanlı ve Zeynep Atılgan, reklam yüzü olarak da birlikte yer aldıkları projelerde adlarından söz ettirmeye devam ediyor.
Sosyal medyada giderek alevlenen aşk dedikodularına ise Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı'dan kafa karıştıran bir hamle geldi.
Tv100 kameralarına yakalanan Erdem Şanlı, Zeynep Atılgan'la aralarında çıkan aşk iddialarına dair soruya 'Şu an bunları konuşmak çok manasız' diyerek, soruyu adeta geçiştirdi. Ünlü oyuncudan ne evet ne de hayır cevabının gelmemesi kafaları karıştırırken, Şanlı araçla hızla uzaklaştı.
Taşacak Bu Deniz'le büyük bir çıkış yakalayan Erdem Şanlı, 2 Eylül 1996 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Boşnak kökenli olan Şanlı, İstanbul Üniversitesi Radyo ve Sinema Televizyon Bölümü'nde eğitim almıştır.
Erdem Şanlı ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'ndan aldığı oyunculuk eğitimi sonrası ise Avlu dizisinde oynamıştır. Erdem Şanlı, Vatanım Sensin, Son Yaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Ateş Kuşları gibi dikkat çeken yapımlarda da boy göstermiştir.
Şimdilerde ise İso karakteriyle Taşacak Bu Deniz'in en dikkat çeken isimlerinden olan Erdem Şanlı, kariyerinde hızlı yükselişine devam ediyor.