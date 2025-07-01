Gönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk'un yeni dizisi belli oldu

Haziran Gecesi, Acı Hayat, Gümüş, Acemi Cadı ve Genco gibi yapımlarda rol alan Erdal Cindoruk, son olarak yer aldığı Gönül Dağı dizisindeki karakteriyle beğeni topladı. 60 yaşındaki Erdal Cindoruk, Temiz Para dizisinin kadrosuna katıldı.

ERDAL CİNDORUK'UN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Damla Sönmez, Saygın Soysal gibi isimlerin yer aldığı Temiz Para dizisinin bugün sete çıkması planlanıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosuna güçlü oyuncu kadrosuna usta bir isim daha katıldı. Gönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk, “Temiz Para”nın Halil’i oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Resul Ertaş, Yaşar Arak ve Ömer Pınar’ın yazdığı dizide Safa Sarı “Soner”, Ümit Beste Kargın “Başak”, Damla Sönmez “Hande”, Saygın Soysal “Fatih”, Özge Özder “Aslı Tan” ve “Özlem Tokaslan “Ayla" karakteriyle dizide yer alacak.