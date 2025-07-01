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 | Dilek Ulusan

Gönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk'un yeni dizisi belli oldu

Gönül Dağı dizisinde Hüseyin karakteriyle beğeni toplayan Erdal Cindoruk'un yeni dizisi belli oldu. Erdal Cindoruk, yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu Temiz Para dizisinin kadrosuna katıldı.

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Gönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk'un yeni dizisi belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 12:22

Haziran Gecesi, Acı Hayat, Gümüş, Acemi Cadı ve Genco gibi yapımlarda rol alan Erdal Cindoruk, son olarak yer aldığı Gönül Dağı dizisindeki karakteriyle beğeni topladı. 60 yaşındaki Erdal Cindoruk, Temiz Para dizisinin kadrosuna katıldı.

ERDAL CİNDORUK'UN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Damla Sönmez, Saygın Soysal gibi isimlerin yer aldığı Temiz Para dizisinin bugün sete çıkması planlanıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosuna güçlü oyuncu kadrosuna usta bir isim daha katıldı. Gönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk, “Temiz Para”nın Halil’i oldu.

Gönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk'un yeni dizisi belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Resul Ertaş, Yaşar Arak ve Ömer Pınar’ın yazdığı dizide Safa Sarı “Soner”, Ümit Beste Kargın “Başak”, Damla Sönmez “Hande”, Saygın Soysal “Fatih”, Özge Özder “Aslı Tan” ve “Özlem Tokaslan “Ayla" karakteriyle dizide yer alacak.

Gönül Dağı’nın Hüseyin’i Erdal Cindoruk'un yeni dizisi belli oldu
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Sıkça Sorulan Sorular

ERDAL CİNDORUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
10 Mayıs 1965 Adana doğumlu Erdal Cindoruk, Adana Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Pek çok dizide, filmde ve tiyatro oyunlarında oynayan Erdal Cindoruk, Caner Cindoruk, Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk ise dayısıdır.
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