Gözleri Karadeniz dizisinde Mehmet Özgür ile Yonca Şahinbaş sürprizi

Temmuz ayında çekimleri başlayacak Gözleri Karadeniz'in oyuncu kadrosu tamamlandı. Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu diziye Mehmet Özgür ile Yonca Şahinbaş dahil oldu.

Eski adı Maçari olan Gözleri Karadeniz dizisinin başrolünde Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız yer alıyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziye, Mehmet Özgür ile Yonca Şahinbaş dahil oldu.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNE İKİ USTA OYUNCU KATILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezonda ekrana gelecek iddialı dizisi “Gözleri Karadeniz”in hazırlıkları devam ediyor. Temmuz ayında sete çıkacak olan diziyi usta yönetmen Altan Dönmez çekecek. Rize’de başlayıp İstanbul’a taşınacak olan dizinin merakla beklenen karakterlerinden Osman Maçari ve eşi Nermin’i oynayacak oyuncular belli oldu.

Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden Osman Maçari’yi değerli aktör Mehmet Özgür oynayacak. Osman Maçari’nin eşi Nermin’i ise başarılı oyuncu Yonca Şahinbaş oynayacak. Dizide olaylar sağlık sorunları yaşayan Osman Maçari’nin kendisinin oğlu olduğunu bilmeden büyüyen Azil’e (Halit Özgür Sarı) gerçekleri açıklamaya karar vermesiyle başlayacak.