Gülçin Ergül konuştu, Yasemin Yürük'ten tepki gecikmedi

Gülçin Ergül, katıldığı programda Hepsi grubundan ayrıldığı süreci gözyaşlarıyla anlatmıştı. Gülçin Ergül'ün "Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır" derken, Yasemin Yürük'ten de tepki gecikmedi.

2000'li yılların popüler grubu Hepsi, ayrılıklarıyla yıllardır konuşulmaya devam ediyor. Müzik kariyerine bireysel devam eden Gülçin Ergül, Katarsis programında, Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir" demişti. Gülçin Ergül'e ilk tepki Cemre'den gelirken, Yasemin Yürük de tepki gösterdi.

YASEMİN YÜRÜK, GÜLÇİN ERGÜL'E TEPKİ GÖSTERDİ

"Yasemin Yürük, sözlerine "Bize ne söylendiyse o şekilde ifade ettik. Bu nedir diye sorduğum zaman 'Bundan sonra avukatımla konuşursun' diyerek yüzüme kapanan telefonlar, ardından ihtarlar çekilerek iftira attığımız söylendi. Hata o dönem söylenenleri sözleşmeli yapmamış olmamızdır. Dostluğa, samimiyete güvenilmişti. İtham edilenlere dikkat etmek gerekir... Kul hakkına girmemenizi öneriyorum. Kimse kimseyi zorlamadı. Sözleşmeler vs. vardı. Sağlık raporlarına göre hareket edilmiştir. Belgesele red gelmesine şaşırmıyorum. Çok şey açıklığa kavuşacaktı. Yürek gerek! Ama mağduru oynamak daha kolay oluyor... Hala geçmişi dile getirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendi karmasını yaşıyor diyebiliriz, sevgiyle kalın. Şarkın çıkmış hayırlı olsun" diye devam etti.

CEMRE KEMER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Gülçin Ergül'ün gündem olan açıklamaları sonrası eski grup arkadaşı Cemre Kemer desessizliğini bozmuş ve“Yine bir sabah kalkıyorum ve DM kutum linç mesajlarıyla dolu. Ön yargılı, bilip bilmeden, konuşmadığım ama konuşsam da böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu. Yıllardır bu sarmal hiç bitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

GÜLÇİN ERGÜN NE DEMİŞTİ?

Hepsi grubundan ayrıldığı süreçte yanlış anlaşıldığını ancak hem dava kaynaklı hem de diğer arkadaşlarına zarar vermemek için konuşmadığını söyleyen Ergül, "Arkamdan söylenen şeyler, unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir" demişti.