Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gülçin Ergül konuştu, Yasemin Yürük'ten tepki gecikmedi

Gülçin Ergül, katıldığı programda Hepsi grubundan ayrıldığı süreci gözyaşlarıyla anlatmıştı. Gülçin Ergül'ün "Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır" derken, Yasemin Yürük'ten de tepki gecikmedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gülçin Ergül konuştu, Yasemin Yürük'ten tepki gecikmedi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 14:02

2000'li yılların popüler grubu Hepsi, ayrılıklarıyla yıllardır konuşulmaya devam ediyor. Müzik kariyerine bireysel devam eden Gülçin Ergül, Katarsis programında, Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir" demişti. Gülçin Ergül'e ilk tepki Cemre'den gelirken, Yasemin Yürük de tepki gösterdi.

YASEMİN YÜRÜK, GÜLÇİN ERGÜL'E TEPKİ GÖSTERDİ

"Yasemin Yürük, sözlerine "Bize ne söylendiyse o şekilde ifade ettik. Bu nedir diye sorduğum zaman 'Bundan sonra avukatımla konuşursun' diyerek yüzüme kapanan telefonlar, ardından ihtarlar çekilerek iftira attığımız söylendi. Hata o dönem söylenenleri sözleşmeli yapmamış olmamızdır. Dostluğa, samimiyete güvenilmişti. İtham edilenlere dikkat etmek gerekir... Kul hakkına girmemenizi öneriyorum. Kimse kimseyi zorlamadı. Sözleşmeler vs. vardı. Sağlık raporlarına göre hareket edilmiştir. Belgesele red gelmesine şaşırmıyorum. Çok şey açıklığa kavuşacaktı. Yürek gerek! Ama mağduru oynamak daha kolay oluyor... Hala geçmişi dile getirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendi karmasını yaşıyor diyebiliriz, sevgiyle kalın. Şarkın çıkmış hayırlı olsun" diye devam etti.

CEMRE KEMER DE TEPKİ GÖSTERDİ

Gülçin Ergül'ün gündem olan açıklamaları sonrası eski grup arkadaşı Cemre Kemer desessizliğini bozmuş ve“Yine bir sabah kalkıyorum ve DM kutum linç mesajlarıyla dolu. Ön yargılı, bilip bilmeden, konuşmadığım ama konuşsam da böyle haber gireceğiz tarzı mesajlarla dolu. Yıllardır bu sarmal hiç bitmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

GÜLÇİN ERGÜN NE DEMİŞTİ?

Hepsi grubundan ayrıldığı süreçte yanlış anlaşıldığını ancak hem dava kaynaklı hem de diğer arkadaşlarına zarar vermemek için konuşmadığını söyleyen Ergül, "Arkamdan söylenen şeyler, unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.