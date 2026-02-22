Cumartesi günü ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Güller ve Günahlar, yayınlanan son bölümüyle ekranlara damga vurdu. 18. Bölüm de İlkim’i kaybetme korkusu yaşayan Serhat’ın yapacakları izleyicinin dikkatini çekti. Bölüm sonu 19. Bölüm fragmanı merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Güller ve Günahlar 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu? İşte detaylar…

GÜLLER VE GÜNAHLAR 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi, heyecan dolu yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlara geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Güller ve Günahlar, 19 bölüm fragmanıyla da merak edildi.

Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı Güller ve Günahlar dizisinin 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyicinin merakla beklediği yeni bölüm de olayların nasıl ilerleyeceği merak edilerek araştırılmaya başlandı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D ekranlarının yoğun ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar, heyecanlı bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Özellikle de yayınlanan son bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. 18. bölümüyle ekranlara gelen Güller ve Günahlar, izleyiciden tam not aldı.

Serhat’ın yıllar sonra duyduğu ses ile üç kardeş bir araya gelir. Serhat, Cihan’ı affedip şirkete geri alırken diğer yandan da Zeynep onun ne planladığını öğrenmeye çalışır. Berrak, Zeynep’e karşı Ebru’yu kendi tarafına çekmenin yollarını ararken, İlkim ise şahit olduğu bir konuşma ile korkunç olayın yaşanmasına neden olur.

İlkim’in kaza geçirmesi, Serhat’ta kaybetme korkusunun oluşmasına neden olur. İlkim’in hastaneye kaldırılmasının ardından Zeynep ve Serhat perişan haldedir. Serhat kızına kimin çarptığını öğrenmeye çalışacaktır.

Öğrendiği zaman yapacakları ise oldukça ağır olacaktır. Tüm bunların yanı sıra Berrak, Tibet’in İlkim’e çarptığını öğrenince geri dönülmez olaylar meydana çıkar. Berrak’ın yapacağı bir hamle onu Pelin’in eline düşmesine neden olur.

Serhat, İlkim’e kimin çarptığını öğrenir ancak, Tibet’i hiçbir yerde bulamaz. Bunun yanı sıra Zeynep de Serhat’ın katil olmaması için elinden geleni yaparken büyük mücadeleler verir. İlkim hastaneden evine geçerken, Berrak iyice köşeye sıkışmıştır.