Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Güller ve Günahlar 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, yayınlanan son bölümüyle ekranlara damga vurdu. Serhat’ın ilkim’i kaybetme korkusu izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, Güller ve Günahlar 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güller ve Günahlar 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 09:44

Cumartesi günü ekranların en çok izlenen yapımları arasında yer alan Güller ve Günahlar, yayınlanan son bölümüyle ekranlara damga vurdu. 18. Bölüm de İlkim’i kaybetme korkusu yaşayan Serhat’ın yapacakları izleyicinin dikkatini çekti. Bölüm sonu 19. Bölüm fragmanı merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Güller ve Günahlar 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu? İşte detaylar…

GÜLLER VE GÜNAHLAR 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisi, heyecan dolu yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlara geldi. İzleyiciyi ekran başına kilitleyen Güller ve Günahlar, 19 bölüm fragmanıyla da merak edildi.

Güller ve Günahlar 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?

Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı Güller ve Günahlar dizisinin 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İzleyicinin merakla beklediği yeni bölüm de olayların nasıl ilerleyeceği merak edilerek araştırılmaya başlandı.

Güller ve Günahlar 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?

GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D ekranlarının yoğun ilgiyle izlenen dizisi Güller ve Günahlar, heyecanlı bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Özellikle de yayınlanan son bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. 18. bölümüyle ekranlara gelen Güller ve Günahlar, izleyiciden tam not aldı.

Güller ve Günahlar 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?

Serhat’ın yıllar sonra duyduğu ses ile üç kardeş bir araya gelir. Serhat, Cihan’ı affedip şirkete geri alırken diğer yandan da Zeynep onun ne planladığını öğrenmeye çalışır. Berrak, Zeynep’e karşı Ebru’yu kendi tarafına çekmenin yollarını ararken, İlkim ise şahit olduğu bir konuşma ile korkunç olayın yaşanmasına neden olur.

Güller ve Günahlar 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?

İlkim’in kaza geçirmesi, Serhat’ta kaybetme korkusunun oluşmasına neden olur. İlkim’in hastaneye kaldırılmasının ardından Zeynep ve Serhat perişan haldedir. Serhat kızına kimin çarptığını öğrenmeye çalışacaktır.

Güller ve Günahlar 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?

Öğrendiği zaman yapacakları ise oldukça ağır olacaktır. Tüm bunların yanı sıra Berrak, Tibet’in İlkim’e çarptığını öğrenince geri dönülmez olaylar meydana çıkar. Berrak’ın yapacağı bir hamle onu Pelin’in eline düşmesine neden olur.

Güller ve Günahlar 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?

Serhat, İlkim’e kimin çarptığını öğrenir ancak, Tibet’i hiçbir yerde bulamaz. Bunun yanı sıra Zeynep de Serhat’ın katil olmaması için elinden geleni yaparken büyük mücadeleler verir. İlkim hastaneden evine geçerken, Berrak iyice köşeye sıkışmıştır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cennetin Çocukları dizisinin yeni İskender’i Taner Ölmez mi olacak? Taner Ölmez Cennetin Çocukları dizisine mi geliyor?
ETİKETLER
#kanal d
#Reytingler
#Dizi Fragmanı
#Güller Ve Günahlar
#Dizi Konusu
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.