Güller ve Günahlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?

Güller ve Günahlar dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Serhat’ın Zeynep’e kurduğu bir cümle; Zeynep’in kalbini parça pinçik ederken arka fonda çalan Nilüfer’in 'İnkar Etme' şarkısı Zeynep ile beraber izleyenleri de ağlattı. Peki Güller ve Günahlar dizisi 19. Bölümde neler yaşandı? Güller ve Günahlar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar’da Serhat hapse girmekten kurtulacak mı? İşte herkesin cevabını beklediği o gelişmeler:

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER VAR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'ın gelecek hafta ki bölümünde; Azra'nın hamilelik testini bulan Refika, 'Kimden bu bebek' diyerek Azra'ya hesap sorar. Baba mı olacağım ben diyerek kapıya dayanan Cihan, Azra'yı zor durumda bırakır.

Serhat, Zeynep'ten gizli bazlı işler karıştırdığını ama bunu onu korumak için yaptığını söylerken ortaya Nejat adında gizemli bir karakteri daha ortaya çıkarır.

Serhat'ın annesine 'Babamın bizden başka birisinden daha çocuğu var mıydı?' diyerek kilit soruyu sorması ise dizinin bölümüne damga vurur.



GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ 19. BÖLÜM ÖZETİ! GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?



Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşan Güller ve Günahlar dizisi yine heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına topladı.



Başrolünü Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in paylaştığı Güller ve Günahlar dizisi son bölümde; Cihan’ın esaretinden kurtulup özgürlüğe kavuşmak için gün sayan Azra, Ebru’ya Cihan’ın kimseye göstermediği yüzünü anlatmaya devam eder.

Ne yazık ki hiç istemediği bir şey olan ama Azra’nın sözlerinin doğruluğunu yaşadıklarıyla yüzleşmeye başlayınca anlayan Ebru yine de gururundan taviz vermeyip kimseye bunu belli etmez.



Cihan’ın bu hallerine karşı korku duyan Ebru, kimseye boyun eğmemeye kararlı olsa da ailesinin Ebru’yu geri almamasıyla Cihan’ın eline düşer.



Geceyi Berrak ile beraber geçirdiği için hem içten içe kıskanan hem de Serhat’a bir hayli kızgın olan Zeynep, tavırlarıyla bunu belli eder. Zeynep’in bu hallerinin farkında olan Serhat ise Zeynep’in kırdığı gönlünü bir şekilde tamir etmeye çalışır.

Günler öncesinden sipariş verdiği hediye ile Zeynep’in gönlünü almanın yollarına bakar.

Bir anne olarak evladı Ebru'nun özlemine daha fazla söz geçiremeyen Refika, soluğu kızı Ebru’nun yanında alır.

Serhat'a ulaşamayıp merakta kalan Zeynep, Serhat’ı otelde arayınca olanlar olur.

Serhat’ı Sedef ile birlikte gören Zeynep, sesini yükseltip hesap sormaya başlayınca Serhat’tan hiç beklemediği büyük bir darbe alır.

Serhat’ın ‘Sen bu evliliği fazla ciddiye aldın galiba’ sözleri Zeynep’in kalbini darmadağın eder. Gururu kırılan Zeynep, otelden hemen ayrıldı. Zeynep’in peşinden giden Serhat, güçlükle arabaya binmeye ikna etse de aralarında soğuk rüzgarlar eser.



Serhat'ın davranışlarındaki tuhaflıkla Berrak'ın ortadan kaybolması arasında bir bağ olduğunu düşünmeye başlayan Zeynep, Serhat’ı gizliden takibe alır. Durumu Can’a anlatan Zeynep, Serhat’ın Berrak’ın yerini bildiğini söylemesi Pelin’in işe yarar ve Serhat’ı polise şikayet eder.



Heyecan dolu gelişmelerin bir bir sıralandığı Güller ve Günahlar dizisi 19. Bölüm sonunda yeri ihbar edilen Serhat’ın kapısına polisler dayanıyor.

