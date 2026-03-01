Menü Kapat
 Ebrar Oral

Güller ve Günahlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Güller ve Günahlar yine nefes kesti! Güller ve Günahlar dizisinin dün akşam ki yayınlanan bölümünde neler oldu? Güller ve Günahlar dizisi 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölüm özeti!

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.03.2026
14:39
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
14:44

Güller ve Günahlar dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Serhat’ın Zeynep’e kurduğu bir cümle; Zeynep’in kalbini parça pinçik ederken arka fonda çalan Nilüfer’in 'İnkar Etme' şarkısı Zeynep ile beraber izleyenleri de ağlattı. Peki Güller ve Günahlar dizisi 19. Bölümde neler yaşandı? Güller ve Günahlar dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar’da Serhat hapse girmekten kurtulacak mı? İşte herkesin cevabını beklediği o gelişmeler:

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER VAR?

'nin sevilen dizisi 'ın gelecek hafta ki bölümünde; Azra'nın hamilelik testini bulan Refika, 'Kimden bu bebek' diyerek Azra'ya hesap sorar. Baba mı olacağım ben diyerek kapıya dayanan Cihan, Azra'yı zor durumda bırakır.

Güller ve Günahlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?

Serhat, Zeynep'ten gizli bazlı işler karıştırdığını ama bunu onu korumak için yaptığını söylerken ortaya Nejat adında gizemli bir karakteri daha ortaya çıkarır.

Güller ve Günahlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?

Serhat'ın annesine 'Babamın bizden başka birisinden daha çocuğu var mıydı?' diyerek kilit soruyu sorması ise dizinin bölümüne damga vurur.


GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ 19. BÖLÜM ÖZETİ! GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?


Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşan Güller ve Günahlar dizisi yine heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri ekran başına topladı.

Güller ve Günahlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?


Başrolünü ile Cemre Baysel’in paylaştığı Güller ve Günahlar dizisi son bölümde; Cihan’ın esaretinden kurtulup özgürlüğe kavuşmak için gün sayan Azra, Ebru’ya Cihan’ın kimseye göstermediği yüzünü anlatmaya devam eder.

Güller ve Günahlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?

Ne yazık ki hiç istemediği bir şey olan ama Azra’nın sözlerinin doğruluğunu yaşadıklarıyla yüzleşmeye başlayınca anlayan Ebru yine de gururundan taviz vermeyip kimseye bunu belli etmez.

Güller ve Günahlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?


Cihan’ın bu hallerine karşı korku duyan Ebru, kimseye boyun eğmemeye kararlı olsa da ailesinin Ebru’yu geri almamasıyla Cihan’ın eline düşer.

Güller ve Günahlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?


Geceyi Berrak ile beraber geçirdiği için hem içten içe kıskanan hem de Serhat’a bir hayli kızgın olan Zeynep, tavırlarıyla bunu belli eder. Zeynep’in bu hallerinin farkında olan Serhat ise Zeynep’in kırdığı gönlünü bir şekilde tamir etmeye çalışır.

Günler öncesinden sipariş verdiği hediye ile Zeynep’in gönlünü almanın yollarına bakar.
Bir anne olarak evladı Ebru'nun özlemine daha fazla söz geçiremeyen Refika, soluğu kızı Ebru’nun yanında alır.
Serhat'a ulaşamayıp merakta kalan Zeynep, Serhat’ı otelde arayınca olanlar olur.

Güller ve Günahlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?

Serhat’ı Sedef ile birlikte gören Zeynep, sesini yükseltip hesap sormaya başlayınca Serhat’tan hiç beklemediği büyük bir darbe alır.
Serhat’ın ‘Sen bu evliliği fazla ciddiye aldın galiba’ sözleri Zeynep’in kalbini darmadağın eder. Gururu kırılan Zeynep, otelden hemen ayrıldı. Zeynep’in peşinden giden Serhat, güçlükle arabaya binmeye ikna etse de aralarında soğuk rüzgarlar eser.

Güller ve Günahlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?


Serhat'ın davranışlarındaki tuhaflıkla Berrak'ın ortadan kaybolması arasında bir bağ olduğunu düşünmeye başlayan Zeynep, Serhat’ı gizliden takibe alır. Durumu Can’a anlatan Zeynep, Serhat’ın Berrak’ın yerini bildiğini söylemesi Pelin’in işe yarar ve Serhat’ı polise şikayet eder.

Güller ve Günahlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güller ve Günahlar son bölümde neler oldu?


Heyecan dolu gelişmelerin bir bir sıralandığı Güller ve Günahlar dizisi 19. Bölüm sonunda yeri ihbar edilen Serhat’ın kapısına polisler dayanıyor.

#kanal d
#murat yıldırım
#Güller Ve Günahlar
#Dizi Özeti
#Yeni Bölüm Fragmanı
#Medya
