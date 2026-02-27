Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Güller ve Günahlar dizisi 19. bölüm 2. fragman yayınlandı! Serhat, Zeynep'i yıktı geçti

Güller ve Günahlar dizisi yeni bölüm fragmanında Serhat'ın Zeynep'i darmadağın eden o cümlesi dizinin bölümününe damgasını vuruyor. Zeynep'in Serhat'ı kıskandığı düşünülen fragmanda Serhat'tan Zeynep'e tokat gibi bir karşılık geliyor. PEki Güller ve Günahlar dizisi yeni bölümde neler olacak?

Güller ve Günahlar dizisi 19. bölümü ekrana gelecek olan bölümünde, ve Serhat arasında duygu yüklü sahneler yaşanıyor. Akıcı hikayesi ve güçlü oyuncularıyla dikkat çeken Güller ve Günahlar dizisi, cumartesi akşamları diziye damga vurmaya devam ediyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Güller ve Günahlar dizisi yeni bölüm fragmanında Serhat'ın Zeynep'e kurduğu tek bir cümle, Zeynep'in kalbini yerle bir etmeye yetiyor.

Güller ve Günahlar dizisi 19. bölüm 2. fragman yayınlandı! Serhat, Zeynep'i yıktı geçti

Arka fonda çalan duygusal şarkı ile beraber Serhat'ın can yakan o sözleri dizinin yeni bölümünün en çarpıcı sahnesi oluyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ 19. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINLANDI MI?

28 Şubat Cumartesi akşamı ekranlarında yeni bölümü yayınlanacak olan Güller ve Günahlar dizisinin 19. bölüm 2. fragmanı gündeme bomba gibi düştü.

Güller ve Günahlar dizisi 19. bölüm 2. fragman yayınlandı! Serhat, Zeynep'i yıktı geçti

Güller ve Günahlar dizisi 19. bölüm 2. fragmanda verilen bir kesitte; Zeynep, Serhat'ı kıskanıp ondan hesap sorunca Serhat'ın anlık kurduğu bir cümle kalbini paramparça eder.

Güller ve Günahlar dizisi 19. bölüm 2. fragman yayınlandı! Serhat, Zeynep'i yıktı geçti

"Sen bu evlilik meselesini fazla ciddiye aldın galiba?" sözünü Serhat'tan duyan Zeynep'in dünyası başına yıkılır iken arka fonda çalan duygusal parça, fragmanı izleyenlere de duygu yüklü anlar yaşattı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

İlkim, annesi Berrak'ın Tibet ile olan evlilik konuşmasını duyunca daha şokunu atlatamadan kendini evden dışarı atar. Duydukları karşısında hayal kırıklığına uğrayıp büyük bir şok geçiren İlkim evden kaçarken Tibet, İlkim'in peşine düşer ve hızla giderken istemsiz bir şekilde İlkim'e arabayla çarpar.

Güller ve Günahlar dizisi 19. bölüm 2. fragman yayınlandı! Serhat, Zeynep'i yıktı geçti

Suç üzerine kalmasın diye bulunduğu yeri terk edip İlkim'i ölüme iten Tibet'in foyası sonradan ortaya çıkınca Berrak, Tibet'i bıçaklar. Tibet'e dizide ne olduğu izleyiciler arasında merakla beklenir iken Berrak, Pelin'den yardım ister.

Hastanede kendine gelen İlkim, babası Serhat'a kendisine çarpan aracın Tibet olduğunu söyler. Serhat, Tibet'in peşine düşer ve Berrak'ı konuşturmanın yollarını arar.

Güller ve Günahlar dizisi 19. bölüm 2. fragman yayınlandı! Serhat, Zeynep'i yıktı geçti

Pelin'e verdiği sözden dolayı Tibet'in yerini açık edemeyen Berrak iyice köşeye sıkışır.

Cihan ile Azra'nın boşanma davasının görüleceği gün Azra, Cihan'ın oyununa yenik düşer. Annesine bir şey olduğu düşüncesiyle yanına gidip mahkemeye yetişemeyen Cihan ile Azra'nın boşanma davası birkaç ay sonraya ertelenir.

Güller ve Günahlar dizisi 19. bölüm 2. fragman yayınlandı! Serhat, Zeynep'i yıktı geçti
#zeynep
#kanal d
#Dizi Fragmanı
#Serhat Onat
#Güller Ve Günahlar
#Medya
