Güller ve Günahlar 20. Bölümde Serhat’tan Zeynep’e biberle aşk itirafı! Acı biberle gelen romantik an

Güller ve Günahlar dizisinin merakla beklenen 20. bölümde izleyicilerde büyük heyecan oluşacak. Serhat ve Nejat karşılaşması gerilim oluşturacak. Serhat’ın kendisini araştırdığını öğrenen Nejat ise ona gizemli bir mesaj göndererek buluşma teklif ediyor. Dizinin yeni bölümünde dikkat çeken sahne mutfakta yaşanan romantik anlar olacak. Zeynep’in yetiştirdiği biberleri yiyen Serhat, acıya rağmen gülümseyerek Zeynep’e aşkını ilan ediyor. Zeynep’in bu itirafa verdiği yanıt ise ikili arasında yeni bir yakınlaşmanın kapısını aralıyor. Peki, Güller ve Günahlar 20. Bölümde neler olacak? Güller ve Günahlar 21. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÜLLER VE GÜNAHLAR’DA SERHAT ZEYNEP’E AŞKINI İLAN ETTİ

Güller ve Günahlar dizisinin ilk bölümlerinde Zeynep’in yetiştirdiği biberleri tatmak isteyen Serhat’a genç kadın, “Bizim oralarda bir adet vardır. Bir kızın yetiştirdiği biberi yiyen erkek ona ilan-ı aşk etmiş demektir” diyerek biberleri vermemişti.

Dizinin 20. Bölümünde Zeynep’in biber saksısında kalan son kalan biberi yiyen Serhat, Zeynep’e aşkını ilan ediyor. Acıya rağmen gülümseyen Serhat, “Çok acı ya… Sana aşık olmak ne kadar zormuş böyle Zeynep. İlan-ı aşkı kabul ettin mi?” diye soruyor. Zeynep’in “Ettim” cevabı ise ikili arasında romantik bir yakınlaşmanın kapısını aralıyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR’DA NEJAT ORTAYA ÇIKACAK MI?

Serhat, Berrak’tan öğrendikleri ile Nejat’ın kim olduğunu bulmaya çalışır. Bir yandan da Zeynep’i bu tehlikeli işten uzak tutmaya çalışıyordur. Serhat’ın peşinde olduğunu öğrenen Nejat, ona bir mesaj gönderir. Serhat, buluşma yerine gittiğinde hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ekranlarında Cumartesi akşamı saat 20:00’da ekranlara gelen Güller ve Günahlar dizisinde Serhat ve Zeynep aşkından sonra gelecek haftadaki bölüm merak edilmeye başlandı. Güller ve Günahlar dizisinin 21. Bölümüne dair detaylar yeni bölüm bittikten sonra ekranlara gelecek.

Güller ve Günahlar dizisinin kaçıranlar bölümlerini ve tekrarlarını ise Kanal D sitesinden ya da YouTube kanalı üzerinden izleyebilir. Diziye dair detayları ve ipuçlarını Güller ve Günahlar’ın resmi instagram hesabından da takip edebilirsiniz.