Medya

Editor
 | Funda Aydın

Hakan Yılmaz Doğa’nın Kanunu dizisinin kadrosuna katıldı! Başarılı oyuncu Doğa’nın babası Hulusi rolünü üstlenecek

Doğa’nın Kanunu kadrosu netleşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Hakan Yılmaz, dizide Doğa’nın babası Hulusi karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Ay Yapım imzalı projede başrolleri Alperen Duymaz ve Özge Yağız paylaşacak. Doğa’nın Kanunu dizisinde Hulusi rolünün karakterinin Doğa üzerindeki etkisi merak ediliyor.

GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 18:57

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Doğa’nın Kanunu için hazırlıklar hız kazanırken, oyuncu kadrosuna önemli bir isim daha katıldı. Ay Yapım’ın imza attığı dizide usta oyuncu Hakan Yılmaz, Doğa karakterinin babası Hulusi rolünü üstlenecek. Provaları önümüzdeki hafta başlayacak olan dizinin başrollerinde Alperen Duymaz ile Özge Yağız yer alıyor. Yönetmen koltuğunu Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğlu’nun paylaşacağı proje, güçlü oyuncu kadrosu ve romantik komedi türündeki hikâyesiyle yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

HABERİN ÖZETİ

Usta oyuncu Hakan Yılmaz, Ay Yapım'ın Star TV'de yayınlanacak olan ve başrollerinde Alperen Duymaz ile Özge Yağız'ın yer aldığı 'Doğa'nın Kanunu' dizisinde Doğa karakterinin babası Hulusi'yi canlandıracak.
Hakan Yılmaz, 'Doğa'nın Kanunu' dizisinde Hulusi karakterini canlandıracak.
Dizinin başrollerinde Alperen Duymaz ve Özge Yağız yer alıyor.
'Doğa'nın Kanunu'nun yönetmenliğini Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğlu üstlenecek.
Dizinin çekimleri Urla'da gerçekleştirilecek.
Hulusi karakterinin adaletli ve güçlü bir iş insanı olduğu belirtiliyor.
HAKAN YILMAZ DOĞA’NIN KANUNU DİZİSİNDE

2025 yılında Aile Saadeti dizisinde Tekin Hazar rolü ile izleyici karşısına çıkan Hakan Yılmaz’ın yeni dizisi belli oldu. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla ekranlara gelmeye hazırlanan Doğa’nın Kanunu dizisinin oyuncu kadrosunda yer alacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ay Yapım’ın Star TV için çekeceği “Doğa’nın Kanunu” dizisinin provaları önümüzdeki hafta başlıyor. Oyuncu seçimi devam eden dizinin başrollerini Alperen Duymaz ile Özge Yağız paylaşacak. Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğlu’nun yöneteceği dizinin Hulusi’si de belli oldu. Hakan Yılmaz, Doğa’nın babası Hulusi rolüyle ekran karşısına çıkacak.

DOĞA’NIN KANUNU’NUN HULUSİ’Sİ HAKAN YILMAZ OLDU

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Doğa’nın Kanunu, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ay Yapım imzası taşıyan dizide, Doğa karakterinin babası Hulusi’yİ usta oyuncu Hakan Yılmaz oynayacak.

Senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan’ın kaleme aldığı projede Hulusi karakteri, adaletli ve güçlü bir iş insanı olarak izleyici karşısına çıkacak. Kızı Doğa ile zaman zaman karşı karşıya gelen Hulusi’nin, hikâyeye yön veren önemli karakterlerden biri olması bekleniyor.

DOĞA’NIN KANUNU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz’ın paylaştığı dizinin çekimleri ise Türkiye’nin gözde tatil bölgelerinden Urla’da gerçekleştirilecek. Doğal güzellikleriyle bilinen Urla, dizinin romantik atmosferine görsel zenginlik katacak. Romantik komedi türündeki hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken karakterleriyle Doğa’nın Kanunu, yeni sezonda izleyicilerin en çok konuşacağı yapımlar arasında yer almaya aday gösteriliyor.

HAKAN YILMAZ KİMDİR?

Hakan Yılmaz, 6 Mayıs 1969’da doğdu ve aslen Rize’nin Çayeli ilçelidir. Sanatla tanışması oldukça erken yaşlara dayanan Yılmaz, ilk sahne deneyimini ilkokul yıllarında yaşadı. Eğitim hayatı boyunca folklor ve modern dansla ilgilenen oyuncu, lise döneminde dans dersleri aldı ve bir süre eğitmenlik de yaptı.

Güzel sanatlar tiyatro bölümünü kazanamasa da tiyatrodan kopmayan Yılmaz, amatör gruplarla sahne aldıktan sonra askerliğini yaparken fotoğrafçılık ve animasyon ekiplerinde görev aldı. Askerlik sonrası Antalya’da Çizgi Tiyatrosu’nda sahneye çıkan oyuncu, televizyon deneyimi de kazandı. İstanbul’a döndükten sonra tiyatro eğitimini sürdürdü ve çeşitli projelerde yer aldı.

1990’lı yıllarda televizyon kariyerine adım atan Yılmaz, İner misin? Çıkar mısın? ve Televizyon Çocuğu gibi yapımlarla dikkat çekti. Asıl çıkışını ise Ayrılsak da Beraberiz dizisindeki Teoman karakteriyle yakaladı. Daha sonra Avrupa Yakası ve Yahşi Cazibe gibi sevilen projelerde rol aldı. Başarılı oyuncu, kariyeri boyunca hem televizyon hem tiyatro sahnesinde önemli işlere imza attı.

