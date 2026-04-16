Halef Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanmaması, dizinin takipçileri arasında soru işaretlerine neden oldu. Yayın akışında yer almayan bölümün neden ekrana gelmediği merak edilirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Televizyon kanallarında zaman zaman yaşanan yayın değişiklikleri; özel günler, gündemdeki gelişmeler veya yayın planlaması nedeniyle dizilerin ertelenmesine yol açabiliyor. Peki, Halef Köklerin Çağrısı neden yok? Halef Köklerin Çağrısı yeni bölüm ne zaman?

HABERİN ÖZETİ Halef Köklerin Çağrısı neden yok? Halef Köklerin Çağrısı yeni bölüm ne zaman? Halef Köklerin Çağrısı dizisinin bu hafta yayınlanmaması, Kahramanmaraş'ta yaşanan bir saldırı nedeniyle televizyon kanallarının yayın akışında yapılan değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Dizinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanmaması izleyicilerde soru işaretlerine neden olmuştur. Bu durumun Kahramanmaraş'ta yaşanan bir saldırı sonrası televizyon kanallarının yayın akışında yapılan değişikliklerden kaynaklandığı belirtilmiştir. Dizinin final yaptığına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Halef Köklerin Çağrısı'nın 29. bölümünün 23 Nisan 2026 Perşembe akşamı saat 20:00'de NOW TV'de yayınlanmasının tahmin edildiği belirtilmiştir. 29. bölümde Aşır'ın vurulması, cerrahın olmaması nedeniyle Serhat Ağa'nın ameliyat masasına dönmek zorunda kalması, Ziyan'ın otorite boşluğunda belirlediği yeni ismin şok etkisi yaratması, Serhat'ın Aşır'ı vuranın peşine düşmesi, Yıldız'ın fevri hareketi, Melek'in elini güçlendirmesi ve Akif ile Nida'nın ilişkisinin açığa çıkmaya başlaması gibi gelişmeler yaşanacaktır.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI NEDEN YOK?

Halef Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümünün bu hafta ekranlara gelmemesi izleyiciler arasında merak konusu oldu. Dizinin neden yayınlanmadığına dair detaylar ise netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta yaşanan kahreden ve büyük üzüntüye neden olan saldırı sonrası televizyon kanallarının yayın akışında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda bazı dizilerin yeni bölümleri ertelenirken, Halef Köklerin Çağrısı bu akşam ekranlara yeni bölümüyle gelmeyecek.

Yapım ekibi veya kanal tarafından dizinin final yaptığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. İzleyiciler, Halef Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merakla bekliyor.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Halef Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü için bekleyiş sürüyor. Halef Köklerin Çağrısı 29. bölümünün yayın tarihi merak ediliyor. Her hafta Perşembe günü ekrana gelen dizinin yeni bölümü, 23 Nisan 2026 Perşembe akşamı saat 20:00’de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan dizinin gelecek haftalarda yayınlanıp yayınlanmayacağı ise kanal yönetiminin belirleyeceği haftalık yayın akışıyla netlik kazanacak. Yayın planlamasında yapılabilecek olası değişiklikler nedeniyle izleyiciler dikkatle resmi açıklamaları takip ediyor.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aşır’ın vurulmasının ardından hastaneye yetiştirilir; ancak o sırada hastanede cerrah yoktur. Aşır’ı hayatta tutmak için Serhat Ağa yeniden ameliyat masasına dönmek zorunda kalır.

Ziyan’ın hapiste olması ve Aşır’ın vurulmasıyla Kordağlılarcephesindeki otorite boşluğu iyice belirginleşir. Bu otorite boşluğunda, Ziyan’ın belirlediği yeni isim tam bir şok etkisi yaratır. Ziyan, verdiği bu kararla kendi hayatını tehlikeye atar.

Diğer yandan Serhat, Aşır’ı vuranın peşine düşerken bu konuda fevri hareket eden Yıldız ile karşı karşıya gelir. Yıldız’ın bu beklenmedik hareketi Melek’in elini güçlendirir. Tüm bunlar yaşanırken Akif ile Nida’nın ilişkisi de artık gün yüzüne çıkmaya başlar. Bu ilişkinin açığa çıkmasına neden olan Hicran ise başına gelecek felaketten habersizdir.