Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 Selime Albayrak

Halef Köklerin Çağrısı bu akşam yayınlanacak mı? Halef Köklerin Çağrısı yeni bölüm 16 Nisan 2026 var mı?

Halef Köklerin Çağırısı dizisi, NOW TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen projeleri arasında yer alıyor. Perşembe akşamlarının sevilen projesi Halef Köklerin Çağırısı’nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merakla araştırılıyor. Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan Halef Köklerin Çağırısı, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Ülkemizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı dizilerin yayın tarihlerinde çeşitli değişiklikler meydana geliyor. Peki, Halef Köklerin Çağrısı bu akşam yayınlanacak mı? Halef Köklerin Çağrısı yeni bölüm 16 Nisan 2026 var mı? İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 12:38

ekranlarının iddialı dizileri arasında yer alan Halef Köklerin Çağrısı, büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Hem etkileyici konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni bölümleri izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde büyük bir başarı yakalayan Halef Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümleri büyük bir merak uyandırıyor. Başrollerinde birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Halef Köklerin Çağrısı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Perşembe akşamlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisinin geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü olaylardan dolayı izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı araştırılıyor. Ülkemizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı dizilerin yayın tarihlerinde çeşitli değişiklikler meydana geliyor. Peki, Halef Köklerin Çağrısı bu akşam yayınlanacak mı? Halef Köklerin Çağrısı 16 Nisan 2026 var mı? Halef Köklerin Çağrısı dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağına dair detayları sizin için araştırdık. İşte Halef Köklerin Çağrısı dizisinin yayın sürecine ilişkin bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ

Halef Köklerin Çağrısı bu akşam yayınlanacak mı? Halef Köklerin Çağrısı yeni bölüm 16 Nisan 2026 var mı?

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı dizisinin 16 Nisan 2026 Perşembe akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyordu, ancak dizi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Geçtiğimiz hafta 28. bölümüyle izleyiciyle buluşan dizi, 16 Nisan 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'da 29. bölümüyle ekrana gelecek.
Ülkemizde yaşanan üzücü olaylardan dolayı dizilerin yayın tarihlerinde değişiklikler meydana gelse de, Halef Köklerin Çağrısı dizisinin yayını planlandığı gibi devam edecek.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan Halef Köklerin Çağrısı dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Şanlıurfa’nın doğal ve tarihi güzelliklerini izleyiciye oldukça etkileyici bir hikayeyle anlatan Halef Köklerin Çağrısı dizisi, NOW TV ekranlarında büyük bir heyecanla yayınlanmaya devam ediyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayınlandığı günden bu yana izleyiciden büyük ilgi gören Halef Köklerin Çağrısı dizisi, yeni bölümleriyle dikkat çekiyor. Perşembe akşamlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yeni sezon projeleri arasında yer alan Halef Köklerin Çağrısı dizisi, yeni bölümleriyle izleyiciden tam puan alıyor.

Yeni sezonun reytinglerde büyük başarı yakalayan projesi Halef Köklerin Çağrısı’nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Halef Köklerin Çağrısı dizisinin sıkı takipçileri “Halef Köklerin Çağrısı dizisi bu akşam yayınlanacak mı?” sorusunun cevabını merak ediyor. Bu sezon ekran macerasına başlayan ve tüm hızıyla yayınlanmaya devam eden Halef Köklerin Çağrısı dizisi, NOW TV ekranlarının fenomen projelerinden biri oluyor.

Geçtiğimiz hafta 28. bölümüyle izleyiciyle buluşan Halef Köklerin Çağrısı dizisi bu akşam yayınlanacak. En son 28. bölümüyle seyirciyi ekran başına toplayan fenomen , NOW TV yayın akışına göre bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Büyük bir heyecanla beklenen Halef Köklerin Çağrısı dizisi, 16 Nisan 2026 Perşembe ekranlardaki yerini alacak.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI YENİ BÖLÜM 16 NİSAN 2026 VAR MI?

Başrollerinde İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Halef Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü 16 Nisan Perşembe 2026 bu akşam ekranlarda yerini alıp almayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ülkemizde geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü olaylardan dolayı dizilerin yayın tarihlerinde çeşitli değişiklikler meydana geliyor.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan üzücü olaylar sonrası birçok dizinin yeni bölümleri yayından kaldırıldı. Halef Köklerin Çağrısı dizisinin de yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi.

Geçtiğimiz gün 15 Nisan öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda oldukça üzücü bir olay yaşanmıştı. İsa Aras Mersinli adlı bir öğrenci, Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Yaşanan üzücü olayda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda korkunç olayda, 6'sı yoğun bakımda olan 13 yaralı olduğu da açıklanmıştı.

Ülkemizi derinden sarsan bu olay sonrası kamuoyu derin bir hüzne boğuldu. Olay sonrası dizilerin yeni bölümleri iptal edilirken, NOW TV ekranlarının yayın akışında ise bu akşam (16 Nisan 2026 Perşembe) saat 20.00’da Halef Köklerin Çağrısı dizisinin yayında olacağı duyuruldu.

Perşembe akşamlarının sevilen projelerinden biri haline gelen Halef Köklerin Çağrısı dizisi, 16 Nisan 2026 Perşembe bu akşam ekranlardaki yerini alacak. Halef Köklerin Çağrısı dizisi, 29. bölümüyle 16 Nisan 2026 Perşembe saat 20.00’da NOW TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

ETİKETLER
#now tv
#dizi
#yeni bölüm
#Halef Köklerin Çağrısı
#16 Nisan 2026 Perşembe
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.