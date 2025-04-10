Halit Özgür Sarı geri dönüyor! Hayranları yeni rolünü duyunca çok şaşıracak

Diriliş Ertuğrul, Kırmızı Oda, Kardeşlerim, Gizli Saklı gibi dizilerde rol alan Halit Özgür Sarı son olarak yer aldığı Yabani dizisinde rolüyle büyük beğeni topladı.

HALİT ÖZGÜR SARI, YENİ ROLÜYLE ŞAŞIRTACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Halit Özgür Sarı’nın Yabani dizisinin ardından yeni projesi merak konusuydu. Teklif yağmuruna tutulan başarılı oyuncu yeni sezon dizilerinden “Skandal”ın başrol karakteri için anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

Dizinin yönetmen koltuğunda son olarak “Sandık Kokusu”nu çeken Altan Dönmez oturacak. Dizinin senaryosunu Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu yazıyor. “Skandal” dizisinde Halit Özgür Sarı, uzun yol kaptanı Azil rolüyle ekranda yer alacak. Başarı yıldız yurt dışı tatili dönüşü tıpkı Yabani dizisindeki gibi yeni rolü için kampa girecek. Halit Özgür Sarı yeni rolüyle sevenlerini bir hayli şaşırtacak.