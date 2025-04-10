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 | Dilek Ulusan

Halit Özgür Sarı geri dönüyor! Hayranları yeni rolünü duyunca çok şaşıracak

Yabani dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan Halit Özgür Sarı, Skandal dizisiyle ekrana geri dönüyor. Yurt dışında olan Halit Özgür Sarı yeni rolüyle sevenlerini şaşırtacak.

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Halit Özgür Sarı geri dönüyor! Hayranları yeni rolünü duyunca çok şaşıracak
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 15:46

Diriliş Ertuğrul, Kırmızı Oda, Kardeşlerim, Gizli Saklı gibi dizilerde rol alan Halit Özgür Sarı son olarak yer aldığı Yabani dizisinde rolüyle büyük beğeni topladı.

HALİT ÖZGÜR SARI, YENİ ROLÜYLE ŞAŞIRTACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Halit Özgür Sarı’nın Yabani dizisinin ardından yeni projesi merak konusuydu. Teklif yağmuruna tutulan başarılı oyuncu yeni sezon dizilerinden “Skandal”ın başrol karakteri için anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

Halit Özgür Sarı geri dönüyor! Hayranları yeni rolünü duyunca çok şaşıracak

Dizinin yönetmen koltuğunda son olarak “Sandık Kokusu”nu çeken Altan Dönmez oturacak. Dizinin senaryosunu Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu yazıyor. “Skandal” dizisinde Halit Özgür Sarı, uzun yol kaptanı Azil rolüyle ekranda yer alacak. Başarı yıldız yurt dışı tatili dönüşü tıpkı Yabani dizisindeki gibi yeni rolü için kampa girecek. Halit Özgür Sarı yeni rolüyle sevenlerini bir hayli şaşırtacak.

Halit Özgür Sarı geri dönüyor! Hayranları yeni rolünü duyunca çok şaşıracak
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Sıkça Sorulan Sorular

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?
4 Ekim 1993 doğumlu Halit Özgür Sarı, Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak, 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı.
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