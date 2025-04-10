Hande Erçel senarist oldu! İlk yazdığı filmin tüm oyuncu listesi açıklandı

Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrolünde yer aldığı İki Dünya Bir Dilek filmi bugün sete çıktı. Hande Erçel'in hikayesini yazdığı filmin oyuncu kadrosu da belli oldu.

Aşkı Hatırla filmiyle çok konuşulan Hande Erçel, yeni filmi İki Dünya Bir Dilek filmi için bugün sete çıktı. Başrolünde Hande Erçel ve Metin Akdülger'in yer aldığı filmin tüm oyuncu kadrosu da belli oldu.

HANDE ERÇEL İLK KEZ SENARSİT OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İki Dünya Bir Dilek hikâyesini Hande Erçel’in yazdığı ilk proje olarak dikkat çekiyor. Elçin Muslu’nun yazdığı, Ketche’nin yönettiği dizide Metin Akdülger arkeolog Can, Hande Erçel de avukat Bilge rolüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Bugün drone sahneleriyle sete çıkacak filmin oyunculu çekimleri cuma günü başlayacak.

Flashback sahneleriyle açılacak olan filmde çocukluk yıllarından günümüze taşınan bol sürprizli bir aşkın hikâyesi anlatılıyor.Filmin oyuncu kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan tınmaz, Rami Narin, Eylül Su Sapan, Didem İnselel, Erdal Bilingen, İpek Erdem, Nazlıcan Demir, İhsan İlhan, İlayda Orkut, Mert Ege Ak ve Duygu Köse yer alıyor.