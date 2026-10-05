Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız yeniden aynı projede buluşuyor. Daha önce Gözleri Karadeniz dizisinde partner olan ikili, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yeni mini dizisi “Tell Me Troy”da başrolü üstlenecek. Çanakkale’de çekilecek yapımda iki eski sevgilinin hikâyesi anlatılacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız yeniden partner oldu! Yeni diziden ilk detaylar geldi Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın Çanakkale’de çekilecek olan yeni mini dizisi “Tell Me Troy”da yeniden partner olarak başrolü paylaşacak. Daha önce Gözleri Karadeniz dizisinde birlikte rol alan ikili, mini dizide iki eski sevgili olan Aras ve Bade karakterlerini canlandıracak. Tell Me Troy dizisinin yönetmen koltuğunda Uğur Yağcıoğlu ve Emre Kavuk yer alıyor. Çekimleri Çanakkale’nin tarihi ve turistik noktalarında yapılacak yapımın çekimlerinin toplam 5 günde tamamlanması planlanıyor. Mini dizinin bölüm sayısı ve yayın tarihi hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

HALİT ÖZGÜR SARI VE ÖZGE YAĞIZ YENİDEN PARTNER OLDU

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, daha önce birlikte rol aldıkları Gözleri Karadeniz dizisinin ardından yeniden aynı projede buluştu. İki oyuncu, bu kez Türkiye’nin farklı bir bölgesini ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçlayan Tell Me Troy adlı mini dizide başrolü paylaşacak. İkilinin yeniden partner olması, projeyi merak edilen yapımlar arasına taşıdı.

TELL ME TROY MİNİ DİZİSİNİN KONUSU BELLİ OLDU

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrolünü paylaşacağı Tell Me Troy, Çanakkale’nin tarihi ve kültürel değerlerini izleyiciyle buluşturacak. Mini dizide Aras ve Bade karakterlerine hayat verecek olan ikili, hikâyede geçmişte sevgili olmuş iki kişiyi oynayacak. Yapımın çekimlerinin Çanakkale’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TELL ME TROY NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLECEK?

Tell Me Troy mini dizisinin çekimleri Çanakkale’de gerçekleştirilecek. Yapımın çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması ve kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrolünde yer aldığı proje, Çanakkale’nin tarihi ve kültürel noktalarını hikâye üzerinden izleyiciye tanıtmayı hedefliyor.

TELL ME TROY DİZİSİNİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Tell Me Troy mini dizisinin başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız yer alıyor. Dizide Aras ve Bade karakterlerini oynayacak olan ikiliye, projenin diğer oyuncuları da eşlik edecek. Yönetmen koltuğunda Uğur Yağcıoğlu ve Emre Kavuk’un yer aldığı yapımın senaryosunda ise Çanakkale’nin tarihi ve kültürel dokusu öne çıkacak.

TELL ME TROY KAÇ BÖLÜM OLACAK, ÇEKİMLERİ NE KADAR SÜRECEK?

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın başrolünü paylaşacağı Tell Me Troy, kısa süreli bir mini dizi olarak hazırlanıyor. Yapımın çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması ve çekimlerin toplam 5 günde tamamlanması planlanıyor. Çanakkale’de gerçekleştirilecek çekimlerde kentin tarihi ve turistik noktaları da hikâyenin önemli parçalarından biri olacak. Dizinin bölüm sayısıyla ilgili ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız, yeniden partner oldukları Tell Me Troy ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çanakkale’nin tarihi ve kültürel dokusunu hikâyeye taşıyacak mini dizide Aras ve Bade karakterlerini oynayacak olan ikilinin yeni projesi şimdiden merak konusu oldu. Çekimlerin kısa sürede tamamlanması planlanan yapımın yayın tarihi ise henüz netleşmedi.