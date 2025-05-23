Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’lı diziye Mustafa Açılan geliyor

Başrolünde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın yer aldığı Maçari dizisine yeni oyuncular katılmaya devam ediyor.

Yeni sezonda yeni dizi hazırlıkları başladı. Trabzonlu ve Maçariler adlı bir ailenin anlatılacağı dizinin başrolünde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız

MAÇARİ DİZİSİNE MUSTAFA AÇILAN GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Maçari’nin oyuncu seçimleri devam ediyor. Trabzonlu büyük bir aile olan Maçariler’in hikâyesini anlatan dizide başrolleri Halit Özgür Sarı (Azil) ve Özge Yağız (Güneş) paylaşacak. Ayten Uncuoğlu’nun “Asiye” rolüyle yer alacağı “Maçari” dizisinin kadrosuna genç kuşağın başarılı bir ismi daha katıldı.

Altan Dönmez’in yöneteceği diziye Mustafa Açılan katıldı. Açılan çekimleri 2 Haziran’da tamamlanacak olan tabii’nin “Ayşe Bir Ruh Mecarası” dizisinin ardından “Maçari”de Mehmet Maçari karakteriyle yer alacak ve Osman Maçari’nin tahtının varisi olan ve hapisten çıkan Mehmet, Azil’in bir numaralı düşmanı olarak diziye tansiyon katacak. “Maçari” dizisi 10 Temmuz’da sete çıkacak.