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 | Dilek Ulusan

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’lı diziye Mustafa Açılan geliyor

Başrolünde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın yer aldığı Maçari dizisine yeni oyuncular katılmaya devam ediyor.

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Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’lı diziye Mustafa Açılan geliyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 16:53

Yeni sezonda yeni dizi hazırlıkları başladı. Trabzonlu ve Maçariler adlı bir ailenin anlatılacağı dizinin başrolünde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız

MAÇARİ DİZİSİNE MUSTAFA AÇILAN GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Maçari’nin oyuncu seçimleri devam ediyor. Trabzonlu büyük bir aile olan Maçariler’in hikâyesini anlatan dizide başrolleri Halit Özgür Sarı (Azil) ve Özge Yağız (Güneş) paylaşacak. Ayten Uncuoğlu’nun “Asiye” rolüyle yer alacağı “Maçari” dizisinin kadrosuna genç kuşağın başarılı bir ismi daha katıldı.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’lı diziye Mustafa Açılan geliyor

Altan Dönmez’in yöneteceği diziye Mustafa Açılan katıldı. Açılan çekimleri 2 Haziran’da tamamlanacak olan tabii’nin “Ayşe Bir Ruh Mecarası” dizisinin ardından “Maçari”de Mehmet Maçari karakteriyle yer alacak ve Osman Maçari’nin tahtının varisi olan ve hapisten çıkan Mehmet, Azil’in bir numaralı düşmanı olarak diziye tansiyon katacak. “Maçari” dizisi 10 Temmuz’da sete çıkacak.

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’lı diziye Mustafa Açılan geliyor
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Sıkça Sorulan Sorular

MUSTAFA AÇILAN KAÇ YAŞINDA?
22 Şubat 1987 doğumlu Mustafa Açılan, Bir Zamanlar Çukurova dizisi olmuş dizisinde Züleyha’nın üvey abisi Veli olarak yer alan oyuncu, Babamın Günahları, Maria ile Mustafa, Kanıt gibi dizilerde rol aldı.
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