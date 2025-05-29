Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşkı Hatırla dizisinin yayın tarihi belli oldu

Üçüncü kez partner olan Hande Erçel ile Barış Arduç çiftinin ikinci kez buluştuğu Aşkı Hatırla dizisinin yayın tarihi belli oldu. Çekimleri Kapadokya'da başlayan Aşkı Hatırla dizisi İstanbul''da final yaptı.

İlk olarak Rüzgara Bırak filmiyle beğenilen Barış Arduç ile Hande Erçel çifti, şimdilerde üçüncü projeleri için anlaşma imzaladı. Çekimleri tamamlanan Aşkı Hatırla dizisinin yayın tarihi de belli oldu.

AŞKI HATIRLA DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturan ‘Aşkı Hatırla’ dizisi 18 Haziran’da Disney Plus’ta yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari ve Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al da yer alıyor.

8 bölümlük dizinin konusunda ise, evlilik yolundayken ayrılık yaşayan güvenilir ve ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ile fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla kendilerini hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içinde bulurlar.