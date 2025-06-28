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 | Dilek Ulusan

Hande Erçel'in annesini oynayacak oyuncu belli oldu

“Queen of Tears” (Gözyaşı Kraliçesi) adlı Kore uyarlamasından yola çıkılarak ülkemize uyarlanan dizide Hande Erçel “Meyra”, Barış Arduç “Selim” rollerine hayat verecek.

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Hande Erçel'in annesini oynayacak oyuncu belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 16:34

Barış Arduç ile Hande Erçel üçüncü kez partner oldu. Son Bambaşka Biri dizisiyle ekranda olan Hande Erçel, Gözyaşı Kraliçesi dizisinin de hazırlıklarına başladı. Dizide Hande Erçel'in annesini oynayacak oyuncu Senan Kara oldu.

HANDE ERÇEL'İN OYUNCU SENAN KARA OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Gözyaşı Kraliçesi” dizisinin çekimleri ağustos ayında başlayacak. Engin Erden’in yöneteceği diziyi Dilara Pamuk ile Doğacan Güneş Perkün, Elif Öner, Ezel Bıldırcın ve İrem Pelin Sönmezer’den oluşan senaryo ekibi kaleme alıyor. “Queen of Tears” adlı Kore uyarlamasından yola çıkılarak ülkemize uyarlanan dizide Hande Erçel “Meyra”, Barış Arduç “Selim” rollerinü oynayacak. Oyuncu görüşmeleri devam eden dizide ödüllü oyuncu Senan Kara “Zuhal” rolüne hayat verecek ve Meyra’nın annesi olarak seyirci karşısına çıkacak.

Hande Erçel'in annesini oynayacak oyuncu belli oldu

Masal gibi bir düğün sahnesiyle açılacak olan dizide Meyra ile Selim’in aşk hikayesinin merkezinde yaşanan olaylar işlenecek. Oldukça varlıklı ve köklü bir ailenin kızı olan Meyra Amerika’daki eğitimini tamamlayıp babasının yönettiği şirketin işlettiği AVM’de staja başlar. Kimliğini gizleyen ve bir ajan gibi çalışanların arasına sızan Meyra’nın yolu şirketin hukuk departmanında çalışan Selim’le kesişir.

Hande Erçel'in annesini oynayacak oyuncu belli oldu
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ETİKETLER
#barış arduç
#hande erçel
#Gözyaşı Kraliçesi
#Senan Kara
#Kore Uyarlaması
#Aşk Hikayesi
#Medya
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