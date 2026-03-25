Harry Potter dizisinden heyecanlandıran fotoğraf geldi! Pelerin dikkat çekti

Tüm zamanların büyük bir ilgiyle takip edilen film serisi Harry Potter, bu kez dizi serisiyle izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Seyircinin heyecanla beklediği Harry Potter film serisinin dizi çekimleri geçtiğimiz yaz Londra sokaklarında başlamıştı. Harry Potter severlerin büyük bir merakla beklediği dizinin ilk sezon çekimleri izleyicide merak uyandırmıştı. Efsaneleşmiş film serisinin dizi olarak uyarlanacak olması hem Harry Potter izleyicilerini hem de okurlarını duygulandırmıştı.
HBO dijital platformunun televizyon dizisine uyarladığı Harry Potter serisinin 7 sezon şeklinde izleyici karşısına çıkacağı duyurulmuştu. Çok yakında dizi formatıyla seyirciyle buluşacak olan Harry Potter’ın ilk sezonuna dair ilk resmi fotoğrafı yayınlandı. HBO’nun televizyon dizisine uyarladığı Harry Potter, ekranlara geri dönmeye hazırlanırken, dizinin ilk sezon ilk resmi fotoğraflarının paylaşılması hayranlar arasında büyük bir heyecan oluşturdu. Yayınlanan fotoğraf dizinin atmosferine dair ipuçları verirken, yakın zamanda daha büyük bir duyurunun yapılacağı gündeme geldi.
Harry Potter dizisinin ilk resmi fotoğrafının yayınlanmasıyla birlikte projenin sıkı takipçileri merakla duyurulacak fragman haberine odaklanmaya başladı. Harry Potter dizisinin ilk resmi fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Dominic McLaughlin’in oynadığı Harry Potter karakteri ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Harry Potter’ın üzerinde adının ve numarasının yazılı olduğu Gryffindor Quidditch peleriniyle Hogwarts Quidditch sahasına doğru ilerlediği görüldü.
Diğer yandan Harry Potter dizisinin ilk resmi fotoğrafında Harry’nin sağ tarafında süpürgesinin ucu dikkat çekti. Arka planda ise Gryffindor ve Hufflepuff binalarına ait devasa flamalar da izleyicilerin gözünden kaçmadı. HBO, Harry Potter dizisinin ilk resmi fotoğrafının yer aldığı paylaşıma “Yarın” notunu düştü. HBO, Paylaşımını ikonik şimşek emojisiyle mühürleyerek, takipçilerini büyük bir beklenti içerisine soktu.
HBO’nun gizemli paylaşımının ardından yarın gelecek olan duyurunun yeni fotoğraflar mı yoksa ilk kısa tanıtım videosu (teaser) mu olduğu merak konusu oldu. Dizinin yayınlanmasını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler ise fragmanı araştırmaya başladı. HBO’nun Harry Potter dizisi hakkında yapacağı paylaşım henüz gizemini koruyor. İzleyiciler büyük bir merakla dizinin fragmanının yayınlanmasını bekliyor.
Harry Potter kitabını temel alacak olan dizinin 10 yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı duyurulmuştu. İlk sezon çekimleri Londra’da gerçekleşen dizi, şehrin tarihi dokusunu yansıtırken, Borough Caddesi yeniden Harry Potter’a kapılarını açtı. Warner Bros. Discovery bünyesinde izleyici karşısına çıkacak, HBO ve Max platformu için geliştirilecek. Merakla beklenen dizi, J.K. Rowling’in yedi kitaplık serisini her sezon bir kitaba odaklanacak şekilde aslına sadık kalarak yeniden anlatılacak.
İngiltere’deki Warner Bros. Studios Leavesden’de çekimleri devam eden Harry Potter dizisi için geri sayım başladı. Efsaneleşmiş film serisinin dizi olarak izleyici karşısına çıkması seyircide büyük merak uyandırdı. 2027 yılında ilk sezonunun yayınlanması beklenen Harry Potter dizisinin HBO ve Max platformlarında izleyiciyle buluşacağı öğrenildi. Fakat dizi için şu ana kadar henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı.
Harry Potter dizisinin geliştirme süreci, Birleşik Krallık’taki Warner Bros. Studios Leavesden tesislerinde tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin ilk sezon ilk resmi fotoğrafının yayınlanması sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeniden ekranlarda yerini alacak Harry Potter serisi, henüz yayınlanmadan izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi duruyor.