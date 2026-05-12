Hollywood'un en çok izlenen aksiyon serilerinden olan Hızlı ve Öfkeli için yeni dönem resmen duyuruldu. Yıllardır gişelerde fırtına gibi esen seri şimdi de dizi oluyor. Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Vin Diesel, New York'taki NBCUNiversal sunumunda Hızlı ve Öfkeli dizisini resmen duyurdu. Bu defa dijital platformda hayranlarıyla buluşacak olan seri için heyecan doruk noktasındayken, tüm detaylar da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki Hızlı ve Öfkeli dizisi hangi platformda, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Hızlı ve Öfkeli serisi için yeni dönem başlıyor! Vin Diesel resmen duyurdu Hızlı ve Öfkeli serisi, Vin Diesel tarafından yapılan duyuruyla yeni bir dizi projesine dönüşüyor. Vin Diesel, New York'taki NBCUNiversal sunumunda Hızlı ve Öfkeli dizisini resmen duyurdu. Dizi, dijital platformda izleyicilerle buluşacak ve aile temasının yanı sıra karakter ilişkilerine de ağırlık verilecek. Projede Mike Daniels, Wolfe Coleman, Neal Moritz, Jeff Kirschenbaum ve Chris Morgan gibi isimler yer alacak. Hızlı ve Öfkeli dizisi Peacock platformunda yayınlanacak. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi, hazırlık aşamasında olduğu belirtildi.

Hızlı ve Öfkeli serisinin dizi olarak ekranlarda olacağının duyurulması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yeni proje hakkında konuşan Vin Diesel, karakterlerin daha fazla anlatılması istendiğini belirtti. Ünlü oyuncu, uzun zamandır bu hamle için beklediklerini de dile getirdi.

Vin Diesel özellikle aile temasının dizide daha fazla yer tutacağını söyledi. Bununla beraber Hızlı ve Öfkeli dizisinde aksiyonun dışında, karakter ilişkilerinin de öne çıkacağı bilgisi verildi.

Hızlı ve Öfkeli dizisinin dijital platforma taşınması sosyal medyayı anında hareketlendirdi. Yeni projenin arkasında ise güçlü isimler bulunuyor. Daha önce Sons of Anarchy ve Shades of Blue gibi projelerle adından söz ettiren Mike Daniels ve Wolfe Coleman'ın ekipte yer alacağı belirtildi.

Bununla beraber Hızlı ve Öfkeli serisinin uzun zamandır yapımcılığını üstelenen Neal Moritz, Jeff Kirschenbaum ve Chris Morgan da projede olacak.

Hızlı ve Öfkeli serisinin final filmi olan Fast Forever'ın 2028 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Ayrıca ilk filmin 25. yılı için 13 Mayıs'ta Cannes Film Festival kapsamında özel bir gece gösterimi de düzenlenecek.

Hızlı ve Öfkeli dizisi yayın adresi ise Peacock platformu olacak. NBCUniversal bünyesinde çalışmalar ise resmen başlatılmış durumda.

Hızlı ve Öfkeli dizisi ile ilgili henüz resmi bir tarih açıklanmış değil. Şu anda proje hazırlık aşamasında bulunuyor. Pilot bölüm çalışmaları son sürat devam ederken, oyuncu kadrosu, çekim ve yayın tarihine dair detayların ileriki günlerde netleşmesi bekleniyor.