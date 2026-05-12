Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Medya
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Hızlı ve Öfkeli serisi için yeni dönem başlıyor! Vin Diesel resmen duyurdu

Yıllardır aksiyon ve hız tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan Hızlı ve Öfkeli dizisi için yepyeni bir dönem başlıyor. Vin Diesel, yaptığı açıklamada Hızlı ve Öfkeli'nin ekranlara taşınacağını müjdeledi. Sinemada milyonlarca izleyiciye ulaşan dev serinin, dijital platformda dizi olarak yayınlanacağı şimdiden sosyal medyayı karıştırdı. Peki Hızlı ve Öfkeli ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hızlı ve Öfkeli serisi için yeni dönem başlıyor! Vin Diesel resmen duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 11:28

Hollywood'un en çok izlenen serilerinden olan Hızlı ve Öfkeli için yeni dönem resmen duyuruldu. Yıllardır gişelerde fırtına gibi esen seri şimdi de oluyor. Hızlı ve Öfkeli serisinin yıldızı Vin Diesel, New York'taki NBCUNiversal sunumunda Hızlı ve Öfkeli dizisini resmen duyurdu. Bu defa dijital platformda hayranlarıyla buluşacak olan seri için heyecan doruk noktasındayken, tüm detaylar da yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki Hızlı ve Öfkeli dizisi hangi platformda, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Hızlı ve Öfkeli serisi için yeni dönem başlıyor! Vin Diesel resmen duyurdu

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Hızlı ve Öfkeli serisi, Vin Diesel tarafından yapılan duyuruyla yeni bir dizi projesine dönüşüyor.
Vin Diesel, New York'taki NBCUNiversal sunumunda Hızlı ve Öfkeli dizisini resmen duyurdu.
Dizi, dijital platformda izleyicilerle buluşacak ve aile temasının yanı sıra karakter ilişkilerine de ağırlık verilecek.
Projede Mike Daniels, Wolfe Coleman, Neal Moritz, Jeff Kirschenbaum ve Chris Morgan gibi isimler yer alacak.
Hızlı ve Öfkeli dizisi Peacock platformunda yayınlanacak.
Dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi, hazırlık aşamasında olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

HIZLI VE ÖFKELİ SERİSİ İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR! VIN DIESEL RESMEN DUYURDU

Hızlı ve Öfkeli serisinin dizi olarak ekranlarda olacağının duyurulması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yeni proje hakkında konuşan Vin Diesel, karakterlerin daha fazla anlatılması istendiğini belirtti. Ünlü oyuncu, uzun zamandır bu hamle için beklediklerini de dile getirdi.

Hızlı ve Öfkeli serisi için yeni dönem başlıyor! Vin Diesel resmen duyurdu

Vin Diesel özellikle aile temasının dizide daha fazla yer tutacağını söyledi. Bununla beraber Hızlı ve Öfkeli dizisinde aksiyonun dışında, karakter ilişkilerinin de öne çıkacağı bilgisi verildi.

Hızlı ve Öfkeli serisi için yeni dönem başlıyor! Vin Diesel resmen duyurdu

HIZLI VE ÖFKELİ DİZİSİ GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR

Hızlı ve Öfkeli dizisinin dijital platforma taşınması sosyal medyayı anında hareketlendirdi. Yeni projenin arkasında ise güçlü isimler bulunuyor. Daha önce Sons of Anarchy ve Shades of Blue gibi projelerle adından söz ettiren Mike Daniels ve Wolfe Coleman'ın ekipte yer alacağı belirtildi.

Hızlı ve Öfkeli serisi için yeni dönem başlıyor! Vin Diesel resmen duyurdu

Bununla beraber Hızlı ve Öfkeli serisinin uzun zamandır yapımcılığını üstelenen Neal Moritz, Jeff Kirschenbaum ve Chris Morgan da projede olacak.

Hızlı ve Öfkeli serisi için yeni dönem başlıyor! Vin Diesel resmen duyurdu

HIZLI VE ÖFKELİ DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Hızlı ve Öfkeli serisinin final filmi olan Fast Forever'ın 2028 yılında vizyona girmesi planlanıyor. Ayrıca ilk filmin 25. yılı için 13 Mayıs'ta Cannes Film Festival kapsamında özel bir gece gösterimi de düzenlenecek.

Hızlı ve Öfkeli serisi için yeni dönem başlıyor! Vin Diesel resmen duyurdu

Hızlı ve Öfkeli dizisi yayın adresi ise Peacock platformu olacak. NBCUniversal bünyesinde çalışmalar ise resmen başlatılmış durumda.

Hızlı ve Öfkeli serisi için yeni dönem başlıyor! Vin Diesel resmen duyurdu

HIZLI VE ÖFKELİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Hızlı ve Öfkeli dizisi ile ilgili henüz resmi bir tarih açıklanmış değil. Şu anda proje hazırlık aşamasında bulunuyor. Pilot bölüm çalışmaları son sürat devam ederken, oyuncu kadrosu, çekim ve yayın tarihine dair detayların ileriki günlerde netleşmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2026 yılında final yapacak diziler belli oldu! Televizyon kanallarında diziler kaldırılıyor mu?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yaprak Dökümü dizisinin iki yıldızı yıllar sonra bir arada! Bennu Yıldırımlar ve Deniz Çakır aynı karede
ETİKETLER
#dizi
#Aksiyon
#Hızlı Ve Öfkeli
#Vin Diesel
#Peacock
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.