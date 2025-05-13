İhlas Dijital Varlıklar'dan dev buluşma! Teknolojiyle haberciliği yeniden şekillendiriyoruz

İhlas Holding bünyesinde İhlas Dijital Varlıklar, iletişim ve halkla ilişkiler ajanslarının temsilcileriyle bir araya gelerek medya sektöründeki yenilikçi vizyonunu paylaştı. İhlas holding binasında gerçekleşen etkinlikte, Dijital Varlıklara bağlı mecraların haber, reklam, dijital içerik ve medya planlama hizmetleri tanıtılırken, gelecek hedefleri ve iş birliği fırsatları masaya yatırıldı.

İhlas Holding binasında gerçekleştirilen organizasyon, medya ile PR ajansları arasındaki sinerjiyi güçlendirmeyi, etkili iletişim stratejileri geliştirmeyi ve sektörel yenilikleri paylaşmayı hedefledi. Katılımcılar, özellikle tgrthaber.com’un hızlı, güvenilir ve kaliteli habercilik anlayışıyla ajansların iletişim süreçlerine sunduğu katkıları yakından tanıma fırsatı buldu.

İHLAS HOLDİNG’TEN TEKNOLOJİ ATAĞI!

Etkinlikte konuşan İhlas Medya Grubu Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, tgrthaber.com’un dijital dönüşümdeki öncü rolüne vurgu yaptı. Ormanlı; “İhlas Medya Grubu olarak teknolojiyi sadece satın alan değil, üreten bir şirket olma yolunda ilerliyoruz. Tgrthaber.com için kendi yazılımımızı geliştirdik ve bunu başarıyla devreye aldık.

Yakında Türkiye Gazetesi’nin 55 yıllık arşivini yapay zeka desteğiyle dijital ortama taşıyarak kullanıcılarımıza sunacağız” dedi.

İhlas Medya’nın dijital platformlardaki gücüne de dikkat çeken Ormanlı; “Siyasetten uzak, geniş kitlelere hitap eden sosyal medya mecraları oluşturduk. Aylık 700 milyonu aşan görüntülenme sayısıyla hedef kitlemizi sürekli genişletiyoruz. Amacımız, her kesime ulaşan içerikler üretmek” diye konuştu.

‘Dijitalciler İletişimcilerle Buluşuyor’ etkinliğinde konuşan Tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay; Bir yıl içerisinde çok önemli bir büyüme ivmesi yakaladık. Tgrthaber.com olarak yalnızca haberi aktaran değil, haberciliği dönüştüren bir dijital platform olmak için çalışıyoruz’ diyerek dijitalleşmenin önemini anlattı.

"ÖNCELİĞİMİZ DOĞRU HABERCİLİK!"

Konuşmasının devamında doğru ve teyitli haberlerin önemine vurgu yapan Günay şöyle devam etti: Son bir yılda elde ettiğimiz başarıların arkasında özveriyle çalışan güçlü bir ekibimiz var.

Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim önceliğimiz her zaman olduğu gibi teyitli ve güvenilir habercilik. Son dakika gelişmelerini hızlı ama doğru biçimde sunuyor, özel haberlerimizle de gündeme yön veriyoruz. Bugün burada sizlerle tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak ve olası iş birliklerinin kapısını aralamak bizim için çok değerli. Katılımınız için tekrardan teşekkür ediyorum.