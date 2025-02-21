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 | Dilek Ulusan

İlker Ayrık'ın neden Çakallarla Dans filminde rol almadığı ortaya çıktı

İlker Ayrık, bu sene 7'ncisi çekilen Çakallarla Dans film serisinin kadrosunda yer almadı. Filmde Servet karakteriyle yer alan İlker Ayrık, filmin sinema salonlarından kalkmasıyla ilk kez son filmde neden almadığını açıkladı.

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İlker Ayrık'ın neden Çakallarla Dans filminde rol almadığı ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 17:56
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 17:58

Başrolünde Murat Akkoyunlu, Şevket Çoruh, Timur Acar ve Didem Balçın gibi isimlerin yer aldığı Çakallarla Dans filminin yönetmen koltuğunda ise Murat Şeker yer alıyor. İlk bölümü 2010 yılında yayınlanan Çakallarla Dans bu sene 7'nci serisiyle izleyicisiyle buluştu. Son bölüme kadar ana kadroda herhangi bir değişiklik olmazken, son bölümde İlker Ayrık ayrılık kararı aldı.

İLKER AYRIK, ÇAKALLARLA DANS'TA NEDEN YOK

İlker Ayrık Servet karakteriyle yer aldığı Çakallarla Dans kadrosundan ayrıldı. Başarılı oyuncu, Çakallarla Dans serisini artık geride bıraktığını belirterek, “Altı film yaptık, artık yeter. Aramızda herhangi bir sorun yok." diye konuşmuştu.

Kendi youtube kanalında Şevket Çoruh'u ağırlayan İlker Ayrık, Çakallarla Dans'ın son bölümünde neden yer almadığından bahsetti. Herkes soruyor. Ben de filmin bitmesini bekledim. Filmin yapımcısı ve yönetmeni olan sevgili Murat Şeker ile dost olarak getirdik işleri buraya. Arada bir dostluğumuz zedelenmiş oldu. Dostluk zedelenince de içimden gelmedi. Mesele o. Para pul olmayacağını hepimiz biliyoruz zaten. En azından bu proje için. Yoksa sizinle her şey çekilir." dedi.

Şevket Çoruh ise, "Beraber iş yapan, beraber sanatla uğraşan, beraber tiyatro yapan sinemayla uğraşan bütün sanatçılar arasında böyle şeyler olur. Olmaması da imkansız yani" dedi.

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