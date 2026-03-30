 | Funda Aydın

İsmail Hacıoğlu ve Burak Serdar Şanal’ın ilk sahne benzerliği! Cennetin Çocukları 26. Bölümdeki o sahne sosyal medyada gündem oldu!

Cennetin Çocukları 26. bölümde izleyiciler dikkat çeken bir sahneye tanıklık etti. İsmail Hacıoğlu ve Burak Serdar Şanal’ın ilk sahnelerindeki benzerlik sosyal medyada gündem oldu. İki oyuncunun karakterleri İskender ve Kamil’in, Arafköy halkı tarafından gerçek kişiler olarak kabul edilme süreçleri neredeyse aynı şekilde ekrana yansıtıldı. Cennetin Çocukları 26. Bölümdeki detay, dizinin takipçileri arasında kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

İsmail Hacıoğlu ve Burak Serdar Şanal’ın ilk sahne benzerliği! Cennetin Çocukları 26. Bölümdeki o sahne sosyal medyada gündem oldu!
dizisinin 26. bölümünde, İsmail Hacıoğlu ve Burak Serdar Şanal’ın ilk sahnelerindeki dikkat çekici benzerlik izleyicilerin ilgisini topladı. Hacıoğlu’nun oynadığı İskender ve Şanal’ın oynadığı Kamil’in Arafköy halkı tarafından gerçek kişiler olarak kabul edilme süreçleri neredeyse aynı şekilde sahnelendi. Bu paralellik sosyal medyada gündem olurken, dizinin takipçileri sahneyi hem şaşkınlık hem de hayranlıkla yorumladı. İki karakterin giriş sahnelerindeki benzerlik dizi takipçileri tarafından sosyal medyanın gündemine oturdu.

İsmail Hacıoğlu ve Burak Serdar Şanal'ın ilk sahne benzerliği! Cennetin Çocukları 26. Bölümdeki o sahne sosyal medyada gündem oldu!

"Cennetin Çocukları" dizisinin 26. bölümünde, İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı İskender ile Burak Serdar Şanal'ın canlandırdığı Kamil karakterlerinin ilk sahne benzerlikleri sosyal medyada gündem oldu.
İskender karakteri, kılık ve ad değiştirerek Arafköy halkının arasına karışmaya çalışmış ve ikiz kardeşi olduğunu öğrenmişti.
Burak Serdar Şanal'ın canlandırdığı Kamil karakteri, 26. bölümde geri dönerek Arafköy halkının ona inanmadığı bir sahneyle izleyiciyi şaşırttı.
Bu sahne, dizinin ilk bölümlerindeki İskender'in annesiyle karşılaştığı sahneyle benzer bulunarak sosyal medyada yankı buldu.
Kevser'in Kamil'i tanıması, karakterin gerçek kimliğiyle yüzleşmesi anlamına geldi ve bu an da önceki bölümlerdeki benzer bir sahneyle kıyaslandı.
Dizinin 26. bölümünde Arafköy'ün değiştiği, Şeref ve ortağı Azil'in kasabayı aldıkları ve kuzenlerin dağıldığı belirtildi.
Kamil'in yıllar sonra kasabaya dönmesiyle birlikte Zeynep ile karşılaştığı ve Cennet'in de onu karşısında bulduğu ifade edildi.
İSMAİL HACIOĞLU VE BURAK SERDAR ŞANAL’IN SAHNE BENZERLİĞİ

Cennetin Çocukları 1. Bölümünde İskender karakterinin kılık ve ad değiştirerek, Arafköy halkının arasına karışmaya çalışmıştı. Yeraltı dünyasından saklanan İskender, ikiz kardeşi olduğunu öğrenmişti. Kamil adı ile bir ikiz kardeşinin olduğunu ve gittiği bir yolculukta ortadan kaybolup öldüğü şeklinde işlenmişti.

Burak Serdar Şanal’ın Cennetin Çocukları 26. Bölümde Kamil karakteri olarak geri dönmesiyle işler daha da karmaşık bir hal aldı. İskender’in ölümünün ardından Kamil karakterinin geri gelmesi ve Arafköy halkının onun Kamil olduğuna inanmadığı sahne dizinin ilk sahnesini akıllara getirdi. İzleyiciler, ve Burak Serdar Şanal’ın benzer sahneleri oynadığını ve senaristlerin hikayede büyük bir değişikliğe gitmediğini dile getirdi.

CENNETİN ÇOCUKLARI KAMİL’İ KEVSER TANIDI

Cennetin Çocukları dizisinin 26. bölümünde Kamil karakteri izleyiciyi şaşırtan bir sahneyle ekrana geldi. Dizide Kevser’in Kamil’i tanıması, karakterin gerçek kimliğiyle yüzleşmesi anlamına gelirken, Kevser’in “Onun gerçek Kamil olduğuna inanıyorum” sözleri dikkat çekti. Bu sahne, dizinin önceki bölümlerindeki İskender’in annesiyle karşılaştığı ilk sahnesiyle kıyaslandı ve izleyiciler tarafından benzer bulunarak sosyal medyada geniş yankı buldu.

Dizinin 26. bölümündeki bu paralellik, hikayenin bazı yönlerden sil baştan yeniden ele alındığını düşündürdü. İzleyiciler, karakterlerin tanışma ve kabul edilme süreçlerinin benzer şekilde işlenmesinin senaryo açısından bilinçli bir tercih olup olmadığını tartışmaya başladı.

Özellikle Kevser’in Kamil’i tanıma anı, hem karakterlerin gelişimini hem de dizinin dramatik temposunu güçlendiren önemli bir sahne olarak öne çıktı. Sosyal medyada #CennetinÇocukları etiketiyle kısa sürede gündem olurken, takipçiler dizinin yeni bölümlerini merakla beklemeye başladı.

CENNETİN ÇOCUKLARI 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arafköy, geçen onca zamandan sonra değişmiş; Şeref ve ortağı Azil’in insafına kalmış haldedir. Şeref, kuzenlerin ellerinden her şeyi almış, onları darmadağın halde bırakmıştır. Arafköy, tekrar eski huzurlu günlerine kavuşacak mıdır? Kuzenler, darmadağın olan hayatlarını toparlayabilecekler midir? Kamil, yıllar sonra tekrar kasabaya döner. Ancak ne kasaba eskisi gibidir ne de Kamil. Kamil bile dönüştüğü adama şaşırırken, karşısında Zeynep’i bulur. Kamil, hayaller ve gerçekler arasında gidip gelirken, Arafköy’ün umudu olabilecek midir? Cennet, kayıplarının acısını yaşarken Kamil’i karşısında bulur. Tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşayamaz; çünkü artık en büyük korkusu, çocuklarını yeniden kaybetmektir. Cennet, çocuklarını koruyabilecek midir? Adem ve Sezen için de hiçbir şey iyi gitmemiştir. Aynı evin içerisinde farklı hayatlara savrulmuşlardır. Adem ve Sezen, eski güzel günlerine dönebilecek midir? Bayram, Esmeray ile yeni bir yola girmiştir. Herkesten gizlediği sırrı onu sıkıştıracak ve bir karar almaya zorlayacaktır. Bayram, bu sırrı daha ne kadar saklayabilecektir? Ahmet, uğruna savaştığı her şeyden vazgeçmiş; Şeref’e boyun eğmiştir. Ailesi için daha ne kadar dayanabilecektir?

