İstanbul depremi sonrası dizilerin akıbeti belli oldu

İstanbul'da öğle saatlerinde 6,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Peş peşe artçı depremler olurken, herhangi bir yıkım meydana gelmedi. Okullar İstanbul'da iki gün tatil edilirken, kanalların yayın akışı da belli oldu.

İstanbul'da 23 Nisan'da ilk olarak 4.0 daha sonra ise 6,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Herhangi bir ölüm veya yıkım haberi alınmazken, kanalların da yayın akışları belli oldu.

DİZİLER BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bu akşam yayınlanması beklenen tüm yapımlar ekranda yer alacak. Dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümleri herhangi bir değişiklik olmazsa ekranda yayınlanacak.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un rol aldığı Eşref Rüya, Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman, Güldür Güldür Show ve yarışma programı Survivor 23 Nisan'da yayın akışında yer alan yapımlar arasında.