Javier Bardem ve Penelope Cruz yıllar sonra aynı filmde

Hollywood'un sevilen çifti Javier Bardem ve Penelope Cruz yıllar sonra yeniden partner oldu. Daha önce Barselona, Barselona gibi dünya çapında büyük hasılat elde eden filmde birlikte rol alan Javier Bardem ve Penelope Cruz, yeniden birlikte sevenlerinin karşısına çıkacak.

Barselona Barselona filminde birlikte rol alan ve 2010 yılında evlenen Javier Bardem ve Penelope Cruz, yeniden partner oldu. 15 yıllık evli olan ve Javier Bardem ve Penelope Cruz, karı koca olarak sevenlerinin karşısına dördüncü kez çıkacak.

BARDEM VE CRUZ 15 YIL SONRA TEKRAR PARTNER OLDULAR

Hollywood'un İspanyol yıldızları Javier Bardem ile Penelope Cruz, yeni bir filmde başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor. Daha önce bugüne dek 'Barselona, Barselona', 'Herkes Biliyor', 'Pablo Escobar'ı Sevmek', 'Ma ma' gibi filmlerde birlikte rol alan Javier Bardem ve Penelope Cruz, psikolojik gerilim türündeki 'Bunker' filminde karı kocayı oynayacak.

15 yıldır evli olan 56 yaşındaki Bardem ve 51 yaşındaki Cruz, psikolojik gerilim türündeki 'Bunker' filmini Oscar ödüllü yönetmen Florian Zeller yönetecek. Filmin senaristliğini de üstelenen Zeller'in, filmi, Javier Bardem ile Penepole Cruz'u düşünerek kaleme aldığı öğrenildi. 2010'da evlenen Bardem ile Cruz'un 14 yaşında Leo ve 11 yaşında Luna adında iki çocuğu bulunuyor.