One UI 8 her şeyi özetleyecek! Yeni güncelleme ile video izlemek geçmişte kalıyor

One UI 8 güncellemesi ile Galaxy AI çatısı altına eklenecek yeni yapay zeka aracı sayesinde, kullanıcılar artık videoları baştan sona izlemek zorunda kalmadan içeriğini saniyeler içinde özet olarak görebilecek.

Yakında yayınlanması beklenen One UI 8 güncellemesi ile birlikte, Samsung kullanıcıları videoları tek dokunuşla özetleyebilecek yeni bir yapay zeka aracına kavuşacak. Şirketin "Galaxy AI" çatısı altına ekleyeceği özellik, uzun uzadıya videoyu izlemeden videonun neyden bahsettiğini anlamanızı sağlayacak.

SADECE YOUTUBE DEĞİL, HER WEB SİTESİNDE ÇALIŞACAK

Yeni yapay zeka aracı, videoları analiz ederek içindeki konuşmaları, görselleri ve altyazıları tespit ediyor. Ardından çok modlu (multimodal) bir yapay zeka modeliyle içeriği anlamlandırıyor ve kullanıcılara videonun kilit noktalarını madde madde sunuyor.

Sammyguru'nun aktardığı bilgilere göre, sistem sadece YouTube ile sınırlı değil, herhangi bir web sitesinde yer alan video içeriklerinde de aktif olarak çalışıyor.

Galaxy S25 ve benzeri amiral gemisi modellerde özetleme işlemi tamamen cihaz üzerinde gerçekleşiyor.

ONE UI 8 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Samsung'un, yeni nesil katlanabilir modellerini tanıtmasının ardından Galaxy S25, S24 ve önceki amiral gemisi cihazlar için One UI 8 güncellemesini kademeli olarak yayınlaması bekleniyor.