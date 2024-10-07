Joker: İkili Delilik fena çakıldı! Diğer DC filmlerinin altına düştü

07 Ekim 2024 04:29 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 04:38

Joker ilk filmiyle elde ettiği başarıyı ikinci filmle yakalayamayacak gibi görünüyor. Eleştirmenler ve izleyiciler ilk filmindeki tadı yakalayamayınca puanlamayı oldukça düşük tuttu. Filmin müzikal oluşu da beklentileri karşılayamadı.

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Joker ilk filmiyle ortaya koyduğu hikayeyle çıtayı oldukça yükseğe çekmişti. Lady Gaga'nın rol aldığı müzikal bir devam filmi olan Joker: İkili Delilik, büyük hayal kırıklığı oluşturdu. Eleştiri sitesi Rotten Tomatoes'ta film 100 üzerinden sadece 33 puan alabildi. Sinemaseverlerden ise yalnızca 31 puan aldı.

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Joker'in devam filmi bu düşük puanlarla Black Adam ve Shazam! Fury of the Gods gibi diğer DC filmlerinin altına düştü. Bu durum, 2019 yılında çıkış yapan Joker’in aldığı pozitif yorumlar göz önüne alındığında şaşırtıcı karşılandı.