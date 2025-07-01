Kadife Kelepçe'nin başrolü Uğur Güneş oldu

Son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde rol alan Uğur Güneş, Kadife Kelepçe dizisinin başrolü oldu.

Benim İçin Üzülme, Diriliş Ertuğrul, İsimsizler, Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarda rol alan Uğur Güneş, yeni projesini seçti. Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği diziyi Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen kaleme alıyor.

UĞUR GÜNEŞ'İN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uğur Güneş'in yeni projesinin kurucu yönetmenliğini Selim Demirdelen’in yapacağı yapımın kod adı Kadife Kelepçe oldu. Uğur Güneş yeni karakteri için hazırlıklara başladı.

Uğur Güneş’in başrolünü üstlendiği ve yapımcıları arasında yer aldığı “Gün Batımına Birkaç Gün Kala” filmi, Almanya’daki “31. Oldenburg Uluslararası Film Festivali”nde yarıştı. Festival yolculuğunda başarılara imza atan film, 11. Boğaziçi Film Festivali ve Uluslararası Nice Film Festivali’nden ödüller kazanmıştı.