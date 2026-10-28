Kadir Ezildi’nin yeni adresi belli oldu! Kadir Ezildi’nin yeni programı hangi kanalda yayınlanacak?

Kadir Ezildi’nin yeni programıyla ilgili merak edilen gelişme yaşandı. Sevilen sunucunun yeni projesinin yayın kanalı belli oldu. Ezildi’yi ekranlarda yeniden görmek isteyen izleyiciler, programın hangi kanalda yayınlanacağını ve ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Yeni yapımın yayın günü, ilk bölüm tarihi ve formatına ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. Peki, Kadir Ezildi’nin yeni programı hangi kanalda yayınlanacak? Kadir Ezildi yeni program hangi gün ne zaman yayınlanacak?

KADİR EZİLDİ’NİN YENİ PROGRAMI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kadir Ezildi’nin yeni programı Kirli Evler, TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Temizlik ve ev yaşamı temasıyla dikkat çeken yarışma programının birkaç hafta içerisinde yayın hayatına başlaması bekleniyor.

Ekranların sevilen sunucularından Kadir Ezildi, yeni projesiyle yeniden izleyicilerin karşısına çıkacak. Programın duyulmasıyla birlikte yarışmanın formatı ve yayın tarihi de merak konusu oldu.

Sevilen sunucunun yeni yarışması TV8’de ekrana gelecek. Programın kesin başlangıç tarihi ve haftanın hangi günü yayınlanacağına ilişkin ayrıntıların ise önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

KADİR EZİLDİ’NİN YENİ PROGRAMI HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Kadir Ezildi’nin yeni programıyla ilgili gelişmeler, televizyon izleyicileri tarafından merakla takip ediliyor. Sevilen sunucunun yeni projesinin TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşması beklenirken programın yayın günü ve saati de araştırılıyor. Gündüz kuşağında yer alacağı tahmin edilen yapımın, hafta içi her gün ekrana gelmesi öngörülüyor.

Öğle saatlerinde yayınlanması beklenen programın kesin başlangıç tarihi ve yayın saati ise henüz netlik kazanmadı. Peki, Kadir Ezildi’nin yeni programı hangi gün yayınlanacak? Programın hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı ve yayın akışındaki yeri, yapılacak resmi açıklamaların ardından belli olacak.