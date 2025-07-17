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 | Emir Yücel

Kanal7’de yeni dönem! Mehmet Acet Genel Yayın Yönetmeni oldu

Kanal7’de uzun yıllar Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan eski RTÜK Başkanı Zahid Akman duygusal bir mesaj yayınlayarak görevine veda ettiğini duyurdu. Akman’ın koltuğuna ise Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet getirildi.

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Kanal7’de yeni dönem! Mehmet Acet Genel Yayın Yönetmeni oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:12

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında olan Kanal7’de büyük bir değişim yaşandı. Uzun yıllar Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Zahid Akman, çalışma arkadaşlarına veda mesajı yayınlayarak görevini bıraktığını duyurdu.

Kanal7’de yeni dönem! Mehmet Acet Genel Yayın Yönetmeni oldu

Akman’ın koltuğuna Kanal7 Temsilcisi Mehmet Acet getirildi.

MEHMET ACET KİMDİR?

1976 yılında Konya Taşkent’te doğan Mehmet Acet, ilk ve orta eğitimini Taşkent’te tamamladı. İstanbul Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Acet, mesleki kariyerine 1995 yılında TRT’de staj yaparak adım attı. 1996 yılında Kanal 7 Dış Haberler Servisinde Muhabir olarak çalışmaya başladı. Bir yıl sonra Meridyen isimli dış politika programının yapımcılığını üstlendi. 1999 yılında Kosova’dan savaş görüntülerini dünyaya geçen ilk gazeteci olarak ismini duyurdu. Savaş muhabirliği sırasında uluslararası medyaya haber atlatan işler çıkardı.

Kanal7’de yeni dönem! Mehmet Acet Genel Yayın Yönetmeni oldu

Daha sonra keskin bir dönüş yaparak diplomasi ve AB haberleri üzerinde yoğunlaştı.

2000 yılında Kanal 7’nin Brüksel temsilciliğini üstlendi. 1999 Helsinki zirvesinden 17 Aralık 2004 Brüksel zirvesine kadar uzanan süreçte AB-Türkiye ilişkilerini de ilgilendiren bir çok zirveyi yerinde takip etti. 2005 yılında Kanal 7’nin Ankara temsilciliğine atandı.

20 yıl boyunca bu görevi yürüttü.

Kanal 7 ekranlarında İskele Sancak programını 6 yıl, bir pazar klasiği haline gelen ve gündem belirleyen Başkent Kulisi programını 19 yıl boyunca sundu.

Kanal 7 Medya Grubu bünyesinde, Ülke TV’de uzun yıllar programlar yaptı.

Yeni Şafak Gazetesinde 6 yıla yakın köşe yazarlığı yaptı. Acet, köşe yazarlığına Haber 7’de devam etmektedir.

Zahid Akman’ın Kanal7 Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılmasıyla bu göreve atanan Mehmet Acet, evli ve iki çocuk babasıdır.

İngilizce bilmektedir.

ETİKETLER
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#Zahid Akman
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#Genel Yayın Yönetmeni
#Medya
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