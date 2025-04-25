Kardeşlerim oyuncusu Berk Ali Çatal bambaşka rolde!

Kardeşlerim dizisi oyuncusu Berk Ali Çatal, yeni film projesiyle anlaşma sağladı. Romantik komedi türüyle sevenlerinin karşısına çıkacak Berk Ali Çatal, heyecanını da sosyal medyadan paylaştı.
Kardeşlerim ve Söz dizilerinde rol alan Berk Ali Çatal, bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkacak. Romantik komedi türündeki 'Sevgili Ben' yapımında başrol olan Berk Ali Çatal, heyecanını sosyal medyadan paylaştı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kardeşlerim” dizisinde oynadığı Tolga karakteriyle büyük beğeni toplayan Berk Ali Çatal, yeni bir projeyle geri dönüyor. Başarılı oyuncu, romantik komedi türünde dikey formatta çekilen dizisi “Sevgili Ben” ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Dijital platformlara özel olarak dikey formatta hazırlanan dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta tamamlandı. Eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken “Sevgili Ben”in yayınlanacağı platform ise önümüzdeki günlerde netleşecek.