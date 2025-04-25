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 | Dilek Ulusan

Kardeşlerim oyuncusu Berk Ali Çatal bambaşka rolde!

Kardeşlerim dizisi oyuncusu Berk Ali Çatal, yeni film projesiyle anlaşma sağladı. Romantik komedi türüyle sevenlerinin karşısına çıkacak Berk Ali Çatal, heyecanını da sosyal medyadan paylaştı.

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Kardeşlerim oyuncusu Berk Ali Çatal bambaşka rolde!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 16:52
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 16:52

Kardeşlerim ve Söz dizilerinde rol alan Berk Ali Çatal, bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkacak. Romantik komedi türündeki 'Sevgili Ben' yapımında başrol olan Berk Ali Çatal, heyecanını sosyal medyadan paylaştı.

BERK ALİ ÇATAL'DAN YENİ PROJE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kardeşlerim” dizisinde oynadığı Tolga karakteriyle büyük beğeni toplayan Berk Ali Çatal, yeni bir projeyle geri dönüyor. Başarılı oyuncu, romantik komedi türünde dikey formatta çekilen dizisi “Sevgili Ben” ile izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kardeşlerim oyuncusu Berk Ali Çatal bambaşka rolde!

Dijital platformlara özel olarak dikey formatta hazırlanan dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta tamamlandı. Eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken “Sevgili Benin yayınlanacağı platform ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kardeşlerim oyuncusu Berk Ali Çatal bambaşka rolde!
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Sıkça Sorulan Sorular

BERK ALİ ÇATAL KAÇ YAŞINDA?
4 Mart 1995 İstanbul doğumlu Berk Ali Çatal, Liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimini İstanbul Yeditepe Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde sürdürmüş ve ardından Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde temel oyunculuk eğitimi almıştır. 2009 yılında yılında ise Aile Reisi dizisiyle oyunculuğa başladı ve daha sonra ''Umutsuz Ev Kadınları'', ''Muhteşem Yüzyıl: Kösem'', ''Söz'' dizilerinde rol aldı.
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