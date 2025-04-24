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 | Dilek Ulusan

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi final yapıyor

Uğur Güneş ve Gökçe Türkan'ın başrolünde yer aldığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi için kanaldan karar çıktı. Dev bütçeyle iki sezondur ekranda olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ekrana veda ediyor.

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi final yapıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 09:01
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 09:01

İki sezondur ekranda olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi, dev bütçesiyle zaman zaman haber oldu. Oyuncu kadrosu sık sık değişen dizide, final tarihi belli oldu.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ BİTİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uğur Güneş'in başrolünde yer aldığı, Selman Kılıçaslan, Mert Özel ve M. Musab Kul’un senaryosunu yazdığı dizinin final bölümü merak konusuydu.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi final yapıyor

Son edinilen bilgiye göre yeni bir güncelleme yapılmazsa “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisi 26 Mayıs akşamı ekrana gelecek Son olarak 53. bölümle ekrana gelen dizi, 58. bölümde ekrana veda edecek.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi final yapıyor
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Sıkça Sorulan Sorular

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI KİMLER?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin başrolünde Uğur Güneş, Gökçe Türkan, Mehmet Ali Nuroğlu, Ozan Dolunay, Olgun Toker ve Gülper Özdemir yer alıyor.
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