Uzun yıllardır ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sürpriz değişiklikler yaşandı. Son olarak ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunumunu üstlendiği yarışma programının yeni sunucusu belli oldu. Ekranların sevilen bilgi içerikli Türk televizyon yarışma programının yeni sezonu için geri sayım başladı. Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım, Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'nın sunumuyla değişik yıllarda seyirciyle buluşan yarışma programının yeni sunucusu merak uyandırdı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sunucusu kim? Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül değişti mi? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programındaki değişiklikler hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sunucusu ve büyük ödüle dair bilinmeyenler...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASININ YENİ SUNUCUSU KİM?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca döneminin sona ermesiyle birlikte yeni sunucunun kim olduğu da belli oldu. 8 Eylül 2024 tarihinden itibaren yarışma programını sunan Kaynarca'nın dizi setlerine geri dönmesiyle birlikte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına veda ettiği öğrenildi.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu bilgi yarışmaları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster'de yeni dönem için geri sayım başladı. Çeşitli değişikliklerin ve sürprizlerin meydana geldiği yarışmanın yeni sunucusu Cem Öğretir oldu. 2009 yılından bu yana ATV ekranlarında Atv Haber adlı ana haber bültenini sunan ünlü sunucu ve haberci Öğretir'in, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu olduğu duyuruldu.

Oktay Kaynarca'nın yarışmanın sunuculuğuna veda etmesiyle birlikte yeni gelecek isim merak uyandırmıştı. Şimdilerde 'Hamal' dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan ünlü oyuncunun yerini Cem Öğretir aldı. Öğretir'in sunacağı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonuna yeni para ağacıyla merhaba diyeceği öğrenildi.

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezon hazırlığında sona gelindi. Çok yakında Cem Öğretir'in sunumuyla seyirciyle buluşacak program için nefesler tutuldu. Daha önce Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım, Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca gibi isimlerin yönettiği yarışma, bu kez ünlü sunucu ve haberci Öğretir ile ekranlardaki yerini alacak.

Oktay Kaynarca yerine başarılı sunucu ve haberci Cem Öğretir'in Kim Milyoner Olmak İster programını yöneteceği duyuruldu. Öğretir'in, aynı zamanda sunuculuk koltuğunu ünlü oyuncudan devralacağı da öğrenildi. Haber sunucusu olarak çok sayıda ödüle layık görülen Öğretir'in yeni adresi yine ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINDA BÜYÜK ÖDÜL DEĞİŞTİ Mİ?

Yapımını ATV İç Yapımlar'ın üstlendiği, 2 Ağustos 2011 tarihinden itibaren ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan bilgi içerikli Türk televizyon yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezona yeni para ağacıyla merhaba diyecek olan yarışma programında büyük ödülün de değiştiği duyuruldu.

Yeni sezon hazırlıkları tamamlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yeni dönemin başlayacağı öğrenildi. Uzun yıllar boyunca ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan, hem bilgilendiren hem de para kazandıran bilgi yarışmasında para ödülleri artırıldı. Yayınlandığı ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen yarışma programının sunucusu ekranların sevilen ismi Cem Öğretir olurken, en yüksek para ödülü 10 milyon TL olurken diğer 14 sorunun da para değerleri yükseldi.

Sürprizlerle dolu yeni dönemin başladığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının büyük ödülü 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltildi. Soru sayısı 13'den 15'e yükseltilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 7. soruda 50.000 TL olan baraj 5. soruda 20.000 TL olarak güncellendi. Kim Milyoner Olmak İster'de artan ödül miktarının ardından yeni para ağacının şu şekilde olacak:

1.Soru-2.000 TL

2.Soru-5.000 TL

3.Soru-7.500 TL

4.Soru-10.000 TL

5.Soru-20.000 TL BARAJ

6.Soru-30.000 TL

7.Soru-50.000 TL BARAJ

8.Soru-100.000 TL

9.Soru-200.000 TL

10.Soru-300.000 TL BARAJ

11.Soru-500.000 TL

12.Soru-1.000.000 TL

13.Soru-2.000.000 TL

14.Soru-4.000.000 TL

15.Soru-10.000.000 TL