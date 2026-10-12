Kim Milyoner Olmak İster'de sürpriz değişiklik! Oktay Kaynarca'nın yerine o isim geldi

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca dönemi bitti. ATV'nin sevilen programında sunucu değişikliğine gidildi. Oktay Kaynarca'nın 'Hamal' dizisiyle setlere dönmesinin ardından yerine gelecek yeni isim de belirlendi. Uzun bir süredir yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Oktay Kaynarca, Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti. Programın hem sunucusu hem de büyük ödülü değişti. Oktay Kaynarca'nın yerine gelecek isim programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Kim Milyoner Olmak İster'de yeni dönem için geri sayım başladı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının yeni sunucusu kim? Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu bakın kim çıktı! İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Oktay Kaynarca'nın yerine gelecek isim...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINDA OKTAY KAYNARCA DÖNEMİ BİTTİ!

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca dönemi için sona gelindi. Uzun bir süredir yarışmanın sunuculuğunu üstlenen ve heyecanla takip edilen Kaynarca'nın 'Hamal' dizisiyle setlere dönmesinin ardından Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına veda ettiği öğrenildi.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu bilgi yarışmaları arasında yer alan Kim Milyoner Olmak İster'de yeni dönem için başlangıç verildi. Yarışmada hem büyük ödül hem de sunucu değişikliğinin meydana geldiği duyuruldu. Oktay Kaynarca'nın yarışmanın sunuculuğuna veda etmesiyle birlikte yeni gelecek isim merak uyandırdı.

Sürprizlerle dolu yeni dönemin başladığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının büyük ödülü 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye yükseltildi. Yarışmada büyük ödülün sahibi için belirlenen yeni tutar, "Türkiye’de verilmiş en büyük para ödülü" şeklinde duyuruldu. Uzun bir süredir 'Hamal' dizisiyle ekranlara dönmeyi planlayan Oktay Kaynarca için sona gelindi.

Şimdilerde 'Hamal' dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca'nın yerine gelecek isim belli oldu. Yeni sezonda programı bırakan ünlü oyuncu, bir süredir sunuculuğunu yaptığı yarışmaya veda etti. Soru sayısı 13'den 15'e yükseltilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 7. soruda 50.000 TL olan baraj 5. soruda 20.000 TL olarak güncellendi.

YENİ SUNUCU CEM ÖĞRETİR OLDU!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının büyük bir heyecanla beklenen yeni sunucusu Cem Öğretir oldu. 2009 yılından bu yana ATV ekranlarında Atv Haber adlı ana haber bültenini sunan ünlü sunucu ve haberci Öğretir, Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu oldu. Oktay Kaynarca Hamal dizisiyle ekrana dönme hazırlığı yaparken sunuculuğu bıraktığı öğrenilmişti.

Oktay Kaynarca yerine başarılı sunucu ve haberci Cem Öğretir'in programı yöneteceği duyuruldu. Öğretir'in, aynı zamanda sunuculuk koltuğunu ünlü oyuncudan devralacağı ortaya çıktı. Yarışmayı daha önce Kenan Işık, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım, Kenan İmirzalıoğlu isimler yönetmişti. Haber sunucusu olarak çok sayıda ödüle layık görülen Öğretir'in yeni adresi yine ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması oldu.

Sosyal medyada Cem Öğretir kararına seyirciden yorumlar da gecikmedi. Birçok kullanıcının farklı yorumlarının yer aldığı X platformunda "Şaşırdım oyuncu beklerdim", "A ilginç bir karar neden oyuncu değil?", "Haber spikeri tercihi reyting düşürür", "Bence bu sunucu olmaz" gibi yorumlar da yapıldı.