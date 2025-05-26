Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızıl Goncalar dizisi Leyla dizisinin kadrosunda

Ayrılıkların da yaşandığı Leyla dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Kızıl Goncalar dizisiyle beğeni toplayan Tuğrul Tülek, Leyla dizisinin kadrosuna katıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kızıl Goncalar dizisi Leyla dizisinin kadrosunda
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 12:17

Başrol oyuncuların ayrılmasıyla hikayesi yenilecek ve zaman atlaması yaşanacak Leyla dizisinin kadrosuna da yeni oyuncuları dahil oldu. Hilal Saral’ın yönettiği diziye Köroğlu ailesi katılıyor.

LEYLA DİZİSİNİN KADROSUNA TUĞRUL TÜLEK GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Usta aktör Selçuk Yöntem’in “Vedat Köroğlu”na, Berk Bakioğlu’nun Vedat’ın yeğeni Halil olarak yer alacağı dizide, Vedat’ın oğlu Suat’ı ise Tuğrul Tülek oynayacak. Bu sezon “Kızıl Goncalar”dan ayrıldıktan sonra “Bahar”da rol alan Tülek’in “Leyla” dizisi bu yıl çektiği 3. ana akım projesi olacak.

Kızıl Goncalar dizisi Leyla dizisinin kadrosunda

ALPEREN DUYMAZ LEYLA DİZİSİNDEN AYRILDI

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde oyuncu değişikliğine gidildi. Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı dizide başrol ayrılıyor. Leyla dizisinde Civan karakteriyle yer alan Alperen Duymaz diziye veda ediyor.

Kızıl Goncalar dizisi Leyla dizisinin kadrosunda
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yalı Çapkını'nın Hattuç halası Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü

Sıkça Sorulan Sorular

TUĞRUL TÜLEK KİMDİR?
26 Eylül 1976 Bursa doğumlu Tuğrul Tülek, İngilizce Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Tiyatrosu'nda oyuncu olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında konservatuvar sınavını kazanarak Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünde ikinci lisans eğitimine başladı. Hatırla Gönül, Ruhun Duymaz, Kızıl Goncalar dizilerinde rol aldı.
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.