Kızıl Goncalar dizisi Leyla dizisinin kadrosunda

Ayrılıkların da yaşandığı Leyla dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Kızıl Goncalar dizisiyle beğeni toplayan Tuğrul Tülek, Leyla dizisinin kadrosuna katıldı.

Başrol oyuncuların ayrılmasıyla hikayesi yenilecek ve zaman atlaması yaşanacak Leyla dizisinin kadrosuna da yeni oyuncuları dahil oldu. Hilal Saral’ın yönettiği diziye Köroğlu ailesi katılıyor.

LEYLA DİZİSİNİN KADROSUNA TUĞRUL TÜLEK GELİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Usta aktör Selçuk Yöntem’in “Vedat Köroğlu”na, Berk Bakioğlu’nun Vedat’ın yeğeni Halil olarak yer alacağı dizide, Vedat’ın oğlu Suat’ı ise Tuğrul Tülek oynayacak. Bu sezon “Kızıl Goncalar”dan ayrıldıktan sonra “Bahar”da rol alan Tülek’in “Leyla” dizisi bu yıl çektiği 3. ana akım projesi olacak.

ALPEREN DUYMAZ LEYLA DİZİSİNDEN AYRILDI

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde oyuncu değişikliğine gidildi. Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı dizide başrol ayrılıyor. Leyla dizisinde Civan karakteriyle yer alan Alperen Duymaz diziye veda ediyor.