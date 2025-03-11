Kızıl Goncalar hayranlarını üzecek haber! Son 9 bölüm

Pazartesi günleri yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi netleşti. Dizide ayrılıklar yaşanmaya başlarken, finale doğru da adım adım gidiliyor. Kızıl Goncalar'ın final yapacağı bölüm belli oldu.

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi, bu sezon final kararı aldı. Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar dizisinin 50. bölümde final yapacağı öğrenildi.

KIZIL GONCALAR 50. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Kızıl Goncalar'ın final yapacağı bölüm henüz kesin olarak açıklanmasa da dizinin haziranda final yapacağı kesinleşti. Kızıl Goncalar'ın 50. bölümlerde sona ereceği tahmin ediliyor. Şu ana kadar 41 bölüm yayınlanan dizi, kalan 9 bölümüyle hikayesini tamamlayarak izleyicilere veda etmesi bekleniyor.

Kızıl Goncalar'ın final kararı, yapımcı Faruk Turgut'un daha önce yaptığı açıklamalarla netlik kazanmıştı. Turgut, "Mevcut yapısında devam edip bu sezon sonunda bitecek. Kızıl Goncalar'ı biz uzun ömürlü düşünmedik. Kesin bitecek" diyerek dizinin 2. sezonun ardından ekranlara veda edeceğini belirtmişti.