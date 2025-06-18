Kızıl Goncalar oyuncusu, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda! 4 oyuncu ise ayrılıyor

Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Diziye son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Erkan Avcı dahil oldu.

ERKAN AVCI KIZILCIK ŞERBETİ'NDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cuma akşamlarına damga vuran “Kızılcık Şerbeti”nin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün imza attığı dizinin kadrosuna yeni bir isim geliyor. Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Erkan Avcı fenomen diziyle anlaşma sağladı.

Erkan Avcı’nın ilk gelen bilgilere göre Asude’nin (Servet Pandur) sezon finalinde telefonda konuştuğu, ancak yüzü görünmeyen kardeşi Ayhan’ın oğlu olacağı yönünde. Öte yandan yeni sezon hikâyesi yazılan Kızılcık Şerbeti’nden 4 oyuncunun da ayrılacağı konuşuluyor.