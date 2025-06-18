Kızıl Goncalar oyuncusu, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda! 4 oyuncu ise ayrılıyor

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna final yaparak ekrana veda eden Kızıl Goncalar'ın başrol oyuncusu Erkan Avcı katılıyor.
Başrolünde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Diziye son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Erkan Avcı dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cuma akşamlarına damga vuran “Kızılcık Şerbeti”nin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün imza attığı dizinin kadrosuna yeni bir isim geliyor. Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Erkan Avcı fenomen diziyle anlaşma sağladı.
Erkan Avcı’nın ilk gelen bilgilere göre Asude’nin (Servet Pandur) sezon finalinde telefonda konuştuğu, ancak yüzü görünmeyen kardeşi Ayhan’ın oğlu olacağı yönünde. Öte yandan yeni sezon hikâyesi yazılan Kızılcık Şerbeti’nden 4 oyuncunun da ayrılacağı konuşuluyor.